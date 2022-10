Oroscopo Paolo Fox Venerdì 7 Ottobre 2022: Pesci intraprendente

Ariete Nel corso della giornata dovreste tenervi lontani dalle complicazioni, in particolare in amore. Qualcuno potrebbe pensare di aver fatto una mossa sbagliata sul lavoro, tranquilli: si può sempre rimediare.

Toro Sta per arrivare un po’ di soddisfazione nelle relazioni sentimentali. Per quanto riguarda il lavoro, durante la giornata fate tutto con molta calma. Non vi corre dietro nessuno!

Gemelli dovete cercare di liberare il vostro cuore da una piccola agitazione. Il campo delle associazioni è più libero da contrasti, ma sul lavoro prendete le distanze da chi non vi capisce.

Cancro in arrivo una giornata che annuncia qualche emozione in più in amore. Per quanto riguarda il lavoro, riceverete una buona notizia, il duro lavoro fatto verrà ripagato.

Leone Se siete single, dovreste dedicarvi all’amore senza limitazioni. Buttatevi in nuove avventure. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un periodo di revisione nella vita professionale. Riordinate le idee.

Vergine Questo fine settimana partirà con qualche dubbio, attenzione a non mettere agitazione nei rapporti. Per quanto riguarda il lavoro, vi arrabbierete in ufficio con qualche collega, cercate di mantenere la calma.

Bilancia Le coppie che hanno vissuto una crisi in amore ora non devono alimentare disagi e litigi. Cercate di riappacificarvi. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono dei rallentamenti.

Scorpione Per voi si preannuncia una giornata interessante per recuperare un sentimento che avevate dato per perso. Qualche piccola incertezza sul lavoro potrà essere risolta al più presto.

Sagittario Nelle prossime ore con una persona dell’Acquario potreste fare grandi cose, pensateci bene. Fate una richiesta entro la fine del mese se intendete ottenere una risposta sul lavoro.

Capricorno Nelle prossime ore la Luna sarà favorevole e vi permetterà di parlare meglio in amore. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile che voi da poco abbiate ricevuto una conferma o che il vostro ruolo sia diventano importante.

Acquario I sentimenti potranno nascere di nuovo in questo fine settimana che ormai è alle porte. Tenete duro ancora qualche ora. Siete in una fase di ricerca anche sul lavoro, non vi dovete abbattere. Fatevi coraggio.