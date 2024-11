Oroscopo Paolo Fox di sabato 16 novembre 2024: Pesci, recupero in amore

Ariete

Toro È un momento propizio per rivedere le tue relazioni. Se ci sono conflitti, affrontali con calma e cerca soluzioni costruttive. Sul fronte lavorativo, mantieni la concentrazione per evitare distrazioni.

Gemelli Le collaborazioni professionali sono favorite; nuove opportunità potrebbero presentarsi grazie a contatti recenti. In amore, evita discussioni inutili e cerca di essere più comprensivo con il partner.

Cancro Potresti sentirti sotto pressione a causa di responsabilità crescenti. Prenditi del tempo per te stesso e non esitare a chiedere supporto se necessario. In amore, la pazienza sarà la chiave per superare piccoli contrasti.

Leone La tua energia è in aumento, rendendoti particolarmente proattivo sia sul lavoro che nella vita personale. Tuttavia, fai attenzione a non essere troppo impulsivo nelle decisioni.

Vergine È il momento di mettere in pratica le tue idee. Sul lavoro, la tua precisione sarà apprezzata. In amore, cerca di non essere troppo critico e lascia spazio alla spontaneità.

Bilancia Presta attenzione alle parole, specialmente in conversazioni con ex partner, e gestisci con cura le questioni finanziarie. Tuttavia, il fine settimana porta una Luna favorevole e Marte in buon aspetto, promettendo momenti di divertimento e un recupero di energia e sorriso.

Scorpione Presta attenzione alle parole, specialmente in conversazioni con ex partner, e gestisci con cura le questioni finanziarie. Tuttavia, il fine settimana porta una Luna favorevole e Marte in buon aspetto, promettendo momenti di divertimento e un recupero di energia e sorriso.

Sagittario È consigliabile mettere alla prova la solidità di alcune relazioni. Sul lavoro e nei rapporti interpersonali, mantieni la tua proattività, ma fai attenzione a possibili invidie o persone che potrebbero ostacolarti.

Capricorno Con Venere nel segno, il tuo fascino è in aumento. I single sono incoraggiati a frequentare nuove persone, specialmente se sono stati soli da tempo. Fisicamente, recuperi dopo un periodo di malessere all’inizio del mese.

Acquario Fai attenzione alle parole e prenditi cura del tuo fisico, soprattutto se hai avuto problemi di salute recentemente, poiché potrebbero riemergere alcuni malesseri.