Oroscopo Paolo Fox domenica 10 Dicembre 2023: Ariete fortunato

Ariete In amore arriva un po’ di fortuna quindi cogliete l’attimo e godetevi questi momenti di serenità. Sul lavoro tutto procede bene anche se dovrete prendere qualche decisione difficile. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Toro Se vi piace qualcuno non aspettate a dirglielo, questo è il momento giusto. Sul lavoro bisogna stare attenti solo ai soldi. Ultimamente avete speso troppo, oltre i vostri piani. Ora il portafogli piange

Gemelli In amore meglio lasciar perdere le storie clandestine e guardare a chi può regalarvi un amore sotto la luce del sole. Sul lavoro c’è qualcosa da risolvere. Forse qualcuno non sta giocando pulito, o farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Non prendetevela ma fate buon viso a cattivo gioco, senza però farvi prendere in giro.

Cancro In amore state attenti a non dire cose di cui potreste pentirvi. Sul lavoro non è il momento giusto per fare delle scelte importanti, meglio rimandare. Godetevi questi giorni di pausa e di vacanza, una nuova settimana con le sue difficoltà sta per cominciare.

Leone La vostra vita di coppia si sta evolvendo e sta per cambiare. Sul lavoro meglio non prendere decisioni frettolose.

Vergine È arrivato il momento di recuperare un po’ di energie e riversarle in amore. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Si aggiusteranno tante cose, dovete solo avere un po’ di pazienza. Sul lavoro arrivano novità. Magari una promozione tanto attesa.

Bilancia In amore meglio concentrarsi sul presente e dimenticarsi del passato. Sul lavoro non sta andando benissimo ma presto riuscirete a ritrovare energie e amore per il vostro mestiere. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ci saranno ottime opportunità di successo. Rimboccatevi le maniche.

Scorpione Attenzione a non innamorarvi di persone già occupate, non avrebbe senso. Sul lavoro meglio non perdere le occasioni che si presenteranno. Non tenete il piede in due scarpe.

Sagittario In amore non sta andando tutto benissimo ma presto si recupererà. Sul lavoro avete tanti progetti in programma e ci sarà modo di fare un bel salto di qualità. Magari una bella promozione o un aumento di stipendio. Ve lo siete meritati con il vostro impegno e sacrificio.

Capricorno In amore è un periodo molto favorevole per conoscere qualcuno di cui potersi innamorare. Sul lavoro va tutto bene, siete sulla giusta strada. Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto tutto si aggiusta. Ci sono ottime opportunità di successo in ogni campo. Rimboccatevi le maniche.

Acquario In amore meglio non prendere decisioni avventate perché non siete lucidi. Sul lavoro c’è ancora confusione e voglia di cambiare. Guardatevi intorno, non mancheranno belle opportunità di successo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.