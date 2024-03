Oroscopo Paolo Fox domenica 10 Marzo 2024: Toro stanco

Ariete State vivendo un fine settimana speciale. Il vostro carisma e la vostra forza di volontà vi porteranno lontano. Nuove notizie in arrivo. Molte saranno positive. In alcuni casi bellissime.

Toro Un po’ di stanchezza e morale spento, il passaggio di Marte nel vostro segno vi farà sentire senza forze. Non vi abbattete presto questo momento passerà presto e tornerete in forma.

Gemelli In questo periodo c’è un’altalenanza nel vostro umore. Meglio prendersi un periodo di relax. Riposatevi e ricaricate le batterie per ripartire a inizio settimana al meglio.

Cancro Problemi in famiglia e scontri in ambito lavorativo per i nati sotto questo segno. Non siate frettolosi valutate bene di chi potete fidarvi e di chi no.

Leone La continua ricerca della persona amata vi sta facendo perdere di vista i punti cardine della vostra vita. Dedicatevi alle amicizie potrebbe essere un ottimo anti stress durante questa domenica di metà marzo.

Vergine Previsti brillanti risultati lavorativi che vi faranno sentire in pace con voi stessi e realizzati. Presto arriveranno nuove soddisfazioni anche in ambito economico. Il vento è cambiato e si inizia a vedere.

Bilancia Non ostinatevi a recuperare rapporti ormai deteriorati da tempo. Ciò che si è rotto non sempre può essere riparato soprattutto in amore. Provate a voltare pagina. Ne beneficerà il vostro stato d’animo. Vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

Scorpione Troppe cose bollono in pentola e non riuscite a concluderne nessuna con il giusto profitto. Datevi tempo scegliete un obiettivo e cercate di raggiungerlo con serenità ma anche caparbietà.

Sagittario La fatica non vi ha mai spaventato, vi siete sempre buttati in nuove avventure con coraggio, ora però è il caso di rallentare i ritmi, anche il vostro fisico ha bisogno di una pausa. Concedetevela. Rimboccatevi le maniche.

Capricorno Sorprese in arrivo per i nati sotto questo segno: nell’aria ci sarà voglia di allargare la famiglia. Datevi da fare questo è un ottimo periodo per il vostro segno. L’invito è a rimboccarvi le maniche.

Acquario Non siate troppo ansiosi, godetevi la vita per pensare alle cose negative c’è sempre tempo. Occupate la mente e dedicatevi a voi stessi. Coccolatevi.