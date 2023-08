Oroscopo Paolo Fox domenica 13 agosto 2023: Cancro volubile

Ariete Questo per voi è un momento davvero stimolante a tutti i livelli. Siete travolgenti e coinvolgenti e riuscite a trasmettere sensazioni positive anche a coloro che vi stanno accanto. Giove in aspetto positivo rappresenta per voi la soluzione a problemi di natura legale e personale.

Toro Siete piuttosto assorti nei vostri pensieri forse perché avvertite che qualcosa non sta girando per il verso giusto. In queste giornate di festa vorrete stare un po’ per conto vostro anche per smaltire qualche delusione patita di recente.

Gemelli Sicuramente non state vivendo una fase facile, soprattutto per quanto concerne l’amore. Venere è in aspetto negativo per quanto riguarda i sentimenti. Entro il prossimo mese di marzo molte coppie dovranno chiarire una volta per tutte quale strada intraprendere.

Cancro Il vostro segno vive delle fasi alterne. A momenti di totale apatia, alternate momenti in cui vorreste spaccare il mondo. Siete degli innovatori che non si accontentano mai di ciò che hanno ottenuto e vorrebbero avere sempre di più.

Leone L’amore è stato un banco di prova per molte persone nate sotto il segno del Toro, soprattutto nelle ultime settimane. Sono state tante le occasioni di scontro con il vostro partner anche per motivi banali.

Vergine Alla base della vostra vita ci sono sempre i sentimenti. Quando una storia non funziona, vi sentite particolarmente agitati e frustrati. I Cancro che riescono a fare il proprio lavoro in maniera fruttuosa, in genere hanno una vita sentimentale davvero appagante.

Bilancia La nuova settimana inizierà nel solco di quella precedente, con un Ariete euforico e determinato, ma soprattutto molto ambizioso. Dovrete cercare però di mettere da parte quella diffidenza che potrebbe nascere a causa di qualche fallimento del passato.

Scorpione In questo momento siete troppo presi dal lavoro e da un progetto che vi sta a cuore. Anche se vi sentite stanchi, continuate ad insistere sui vostri progetti perché sarete ben presto ripagati.

Sagittario Vi sentite poco stimolati, soprattutto in amore. Forse per recuperare gli stimoli avreste bisogno di un progetto intrigante che possa farvi guadagnare una bella quantità di quattrini. Venere contraria parla di emozioni che devono essere seguite e nutrite.

Capricorno Il cielo è ideale per portare a termine progetti, se siete liberi professionisti soprattutto. Apritevi a nuove strade professionali e non abbiate paura di osare. Organizzate qualcosa di bello da fare in compagnia, anche di persone nuove. Sul lavoro aspettatevi belle novità.

Acquario Le stelle parlano d’amore quindi coltivate le nuove amicizie che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro novità in arrivo, bene per i nuovi progetti.