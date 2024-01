Oroscopo Paolo Fox domenica 14 Gennaio 2024: Leone stanco

Ariete Si preannuncia una giornata piuttosto nervosa, forse provocata dallo stress accumulato negli ultimi tempi. Faresti bene a fermarti, concederti alcuni momenti di riflessione, di calma. Cresce il bisogno di più certezze nei rapporti.

Toro Tieni duro, anche se inizi a scalpitare, perché non tolleri più alcune situazioni. Fra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio ti succederà qualcosa di bello, un’offerta che non potrai rifiutare. L’amore via via potrà riprendere quota.

Gemelli Dopo un inizio del 2024 particolarmente pesante, finalmente potrai iniziare a recuperare. Per recuperare la serenità in amore e in famiglia dovrai aspettare il 23 gennaio, quando Venere non sarà più opposta. Dovresti provare a pensare a nuovi progetti.

Cancro Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio le stelle potrebbero metterti alla prova. Da un lato vivrai un momento di grande tensione, dall’altro lato potrai liberarti da tutto quello che non ti interessa più. Prima Mercurio, poi Venere in dissonanza potrebbero provocarti dei momenti di disagio.

Leone Oggi potresti accusare un po’ di stanchezza e di tensione nervosa. Meglio stare alla larga dai provocatori e dai rompiscatole. Sii oculato nelle spese, cerca di prestare più attenzione alle tue finanze. Perché non ti regali alcune ore di relax?

Vergine Comincerai ad avere via libera, nel lavoro e in amore. Man mano che si avvicina la fine del mese aumenteranno le opportunità, sotto ogni punto di vista. Dovresti dare più spazio ai sentimenti.

Bilancia La tua priorità dovrà essere recuperare la forma e la forza fisica. Sii forte, perché dovrai affrontare l’ultimo colpo di coda dei pianeti tra la fine del mese e l’inizio di febbraio. Preparati a possibili tensioni nei rapporti interpersonali, incomprensioni, dispute.

Scorpione Nonostante non tutti i guai siano superati la tua condizione astrologica non è negativa. Certo, qualche programma in cui speravi non è stato rinnovato. Cerca di scrollarti di dosso la negatività e prova a vivere nuove emozioni, a recuperare più entusiasmo.

Sagittario Anche se Mercurio lascerà il tuo segno, tu continuerai a essere molto forte, potrai vincere ogni sfida, se ci metterai impegno. In amore dovresti recuperare la passione e la voglia di rimetterti in gioco, di provare emozioni che non sentivi da tempo

Capricorno È probabile che già tu abbia cominciato a vedere degli evidenti miglioramenti nella tua vita, specialmente nel lavoro. I progetti iniziano a ingranare, le risposte o le confermi che aspetti arrivano.

Acquario Cerca di domare la tua agitazione interiore, la tua insofferenza, soprattutto in amore. Quel che conta adesso è impegnarti per ritrovare un migliore equilibrio interiore e stare lontano dalle provocazioni altrui. Conta fino a tre, prima di parlare