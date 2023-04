Oroscopo Paolo Fox Domenica 2 Aprile 2023: Leone agitato

Ariete Le stelle parlano d’amore e di desideri avverati. Per quanto riguarda il lavoro questa giornata promette bene anche se c’è ancora un po’ di stress accumulato. Approfittate del weekend per staccare la spina e ricaricare le pile, ne va della vostra serenità.

Toro Torna la voglia di dedicare più tempo al partner che avevate un po’ trascurato. Sul lavoro se siete dipendenti e non ne siete soddisfatti, iniziate a guardarvi intorno per cambiare.

Gemelli State attenti a qualche piccolo contrasto d’opinione in famiglia, soprattutto con qualcuno dello scorpione, leone e acquario. Sul lavoro manca un po’ di soddisfazione ma arriveranno nuove proposte.

Cancro Datevi da fare perché l’amore vi sorriderà. Se lavorate da autonomi questo è il momento giusto per fare di più. Solo con tanto impegno potete sparigliare la concorrenza e ottenere tanti successi, economici e non solo.

Leone Bisognerebbe mantenere l’agitazione sotto controllo per non rovinare l’atmosfera in amore. Sul lavoro, concludete tutto in mattinata perché poi diventerete un po’ svogliati.

Vergine Questa è una bellissima giornata per vivere al massimo le emozioni d’amore. Se avete un partner organizzate qualcosa di carino insieme come una gita fuori porta. Se non lo avete può essere arrivato il momento di cercarlo. Per quanto riguarda il lavoro sarebbe meglio cogliere al volo tutte le novità.

Bilancia Bisognerebbe mantenere l’agitazione sotto controllo per non rovinare l’atmosfera in amore. Sul lavoro, concludete tutto in mattinata perché poi diventerete un po’ svogliati. D’altronde è domenica quindi vorreste riposare, ma a volte è necessario rimboccarsi le maniche. Avrete tempo per staccare la spina.

Scorpione Potrebbero esserci ritorni di fiamma in questi giorni. Sul lavoro se state aspettando delle risposte arriveranno. Magari può essere il momento buono per chiedere un aumento.

Sagittario Attenzione alle relazioni difficili perché potrebbero causare qualche problema. Sul lavoro arrivano discussioni e dissapori con i colleghi. Mantenete la calma il più possibile. A volte sappiamo che non è facile, ma bisogna mordersi la lingua e fare buon viso a cattivo gioco. Altrimenti il clima diventa insopportabile.

Capricorno In questo periodo della vostra vita sembra sia difficile trovare l’amore o dedicargli tempo. Sul lavoro, invece, non sottovalutatevi. Non tutto sta andando per il verso giusto, ma voi saprete trovare risposte ai problemi che vi attanagliano.

Acquario In amore arriva una giornata un po’ pensierosa quindi fate attenzione. Per quanto riguarda il lavoro tutto procede al meglio quindi continuate così.