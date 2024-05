Oroscopo Paolo Fox domenica 26 Maggio 2024: Pesci volenteroso

Luna attiva oggi e questo potrebbe aiutare a superare i problemi che si stanno vivendo in amore. Belle le emozioni con il segno dell’acquario e del leone.

Sul lavoro potrebbero esserci ritardi e forse quel progetto creativo su cui si voleva tanto lavorare andrà atteso ancora per un po’.

Cancro

In amore i problemi non mancano e bisognerebbe farlo prima del prossimo lunedì. Per quanto riguarda la sfera lavorativa state cercando di immaginare un nuovo percorso e i più giovani dovranno affrontare diverse novità.