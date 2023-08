Oroscopo Paolo Fox domenica 27 agosto 2023: Scorpione annoiato

Il vostro è un fine settimana interessante. Chi vive un amore e lo vuole confermare, in questo weekend deve assolutamente incontrare la persona che ama. In questo periodo, inoltre, potrebbe esserci la possibilità di rinverdire una storia d’amore.

Bilancia

State vivendo un fine settimana un po’ lento ma all’insegna dell’amore e, soprattutto domani, sarà il giorno migliore per far colpo su qualcuno. Anche chi ha intenzione di iniziare ad impostare dei progetti per l’autunno, potrà fare di più, in quanto di progetti nel cassetto ne avete parecchi.