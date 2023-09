Oroscopo Paolo Fox domenica 3 settembre 2023:

Ariete È arrivato il momento di amare e dedicarvi ai sentimenti e non solo alle questioni di lavoro. Dal punto di vista professionale è tutto molto complicato ma presto arriveranno le soluzioni.

Toro Niente più luna contraria nel vostro cielo quindi arrivano belle emozioni da vivere in compagnia del partner. Sul lavoro meglio essere cauti e calmi perché qualcuno potrebbe farvi innervosire.

Gemelli Meglio non discutere troppo con il partner, cercate di mettere tregua ai battibecchi. Sul lavoro arrivano belle novità e opportunità da cogliere al volo. Mantenete la calma se non volete dire qualche parola di troppo di cui poi vi pentirete.

Cancro Manca poco all’arrivo di Venere nel segno quindi preparatevi a grandi emozioni. Sul lavoro i cambiamenti sono dietro l’angolo. Magati può essere arrivato il momento di ottenere una tanto meritata promozione o un aumento.

Leone In amore arriva un momento di serenità dopo qualche incomprensione dei giorni scorsi. Sul lavoro c’è qualcosa da sistemare. Forse avete litigato con qualche collega e superiore e ora il clima è pesante. Meglio chiarirsi.

Vergine Siete abbastanza polemici in questi giorni ma sarebbe meglio evitare di provocare troppo il partner. Sul lavoro c’è qualche tensione. Forse avete detto qualche parola di troppo a un collega o a un capo e ora non sapete che pesci prendere.

Bilancia Bella questa giornata per i sentimenti e la luna nel segno regala bellissime emozioni. Preparatevi a vivere grandi avventure o relazioni sentimentali solide come non vi capitava da tempo. Sul lavoro siate più organizzati. Datevi delle priorità, non potete fare tutto contemporaneamente.

Scorpione Bisogna pazientare ancora un po’ perché presto Venere non sarà più in opposizione. Sul lavoro state facendo un piano per il vostro futuro. Vedrete che tutto si aggiusta.

Sagittario Avete una bella energia da riversare tutta in amore. Sul lavoro ci sono novità e possibili cambiamenti di sede. Magari nuovi incarichi o semplicemente la voglia di ottenere qualcosa in più da chi vi circonda. Osate e non accontentatevi, potete ottenere tanto.

Capricorno Stanno arrivando giorni importanti per la vostra vita sentimentale che potrebbe avere una svolta. Sul lavoro c’è qualche incertezza. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo. In ogni aspetto della vostra vita ci sarà un faro pronto ad illuminare il vostro cammino.

Acquario L’amore torna protagonista della vostra vita e regala momenti di passione travolgente. Sul lavoro c’è bisogno di più impegno. Vedrete che tutto si aggiusta. Dovete solo avere un altro po’ di pazienza.