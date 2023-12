Oroscopo Paolo Fox domenica 31 Dicembre 2023: Bilancia conciliatore

Ariete Se cercate novità in amore quest’ultima giornata dell’anno ve le porterà. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono nuovi progetti in vista. Vi aspettano nel 2024. Tenetevi pronti. Sarete tra i segni favoriti. Vedrete che le cose andranno per il verso giusto in ogni campo.

Toro “Meglio pochi ma buoni”, questo è il vostro punto di vista per il Capodanno che state per affrontare. Per quanto riguarda il lavoro, se indipendente, va sviluppato nei prossimi mesi, ma attenzione massima al portafogli.

Gemelli Attenti in amore, programmate bene il Capodanno o potreste non passarlo come vorreste voi. Per quanto riguarda il lavoro, chiudete l’anno con una pausa di riflessione. Riflettete a fondo su quanto fatto e quanto ci sarà da fare nei prossimi mesi. Ci saranno ottime opportunità in ogni campo

Cancro Vi aspetta una festa di fine anno discreta a livello sentimentale, ma cercate di essere voi stessi e fare ciò che sentite senza forzarvi. Perché sembrare quello che non siete? Il 2024 potrebbe portare novità in ambito di lavoro con gratifiche e avanzamenti entro i prossimi 4 mesi.

Leone L’anno si chiude con la Luna favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, Giove favorevole dal prossimo anno, ma pensate bene se portare avanti dei progetti intrapresi di recente.

Vergine Luna opposta in amore, evitate le polemiche con partner e amici. Se dovete lavorare, sarà faticoso, non sarete molto concentrati. Meglio staccare un po’ la spina. Relax.

Bilancia Il Capodanno invita le coppie arrabbiate a riappacificarsi. Perché finire l’anno con il broncio? Sono possibili cambiamenti sul lavoro. Non temete: la parola cambiamenti non è sinonimo di problemi potrebbero essere anche belle notizie.

Scorpione Ottime notizie in amore: Sole, Mercurio e Venere favorevoli. Possibili incontri importanti dal punto di vista professionale. La vostra carriera potrebbe avere una svolta.

Sagittario Buone notizie in amore, si prospetta una bel capodanno e un ottimo inizio con Luna e Marte nel vostro segno. Nelle prossime ore potrebbe arrivare anche una buona idea lavorativa. Magari una proposta che aspettavate da tempo per iniziare al meglio il nuovo anno.

Capricorno Chi è single da molto potrebbe non voler rinunciare alla propria libertà, tuttavia potrebbe valere la pena rischiare. Per quanto riguarda il lavoro, avete le stelle dalla vostra parte sin dall’inizio del 2024. Godetevi il momento! D’altronde sono giorni di festa e meritate un po’ di riposo.

Acquario La Luna è in buon aspetto per l’amore, pensate a cosa fare durante la giornata e la serata di San Silvestro. Ottime notizie sul fronte lavorativo: Marte è favorevole, avete sia l’idea sia la possibilità di ripartire.