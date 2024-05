Oroscopo Paolo Fox domenica 5 Maggio 2024: Leone stanco

Ariete Per quelli che hanno coraggio di sfidare il mondo in questi giorni potranno risolvere moltissimi problemi e aprirsi ad un futuro roseo, in alcuni casi addirittura inaspettato.

Toro State entrando in un fine settimana con la Luna nel vostro segno, che presto sarà anche un buon aspetto a Saturno. Questi saranno giorni di grande energia e con tanta voglia di fare e di mettersi in luce.

Gemelli Quelle di domani e domenica saranno giornate speciali in cui molti di voi avranno la netta sensazione di dover affrontare nuove sfide. Questa sensazione vi stimolano a fare sempre meglio e in questo fine settimane potreste preparare il terreno per giorni di grandi soddisfazioni.

Cancro Dovrete liberarvi di qualche peso sia in ambito sentimentale sia lavorativo. Dovrete mettere in chiaro i vostri sentimenti. Dovete chiarire o chiudere con alcuni colleghi o collaboratori.

Leone Le prossime saranno giornate un po’ stancanti e di grande nervosismo. Anche perchè venite da giorni pesanti e avreste voluto riposare ma gli impegni incalzano anche nei prossimi giorni.

Vergine Quelle di domani e domenica saranno due giornate di grande forza grazie ad una Luna in ottimo aspetto. Questo vi darà grande energia e positività che vi aiuterà molto nelle relazioni interpersonali.

Bilancia Nel corso di questo weekend di inizio maggio dovrete stare attenti al portafogli, avete avuto troppe spese. In particolare vorreste mettere in campo le vostre idee e farle diventare realtà.

Scorpione Potreste svegliarvi un po’ nervosi e sottotono. Meglio che imparate a convivere almeno per le prossime 48 ore con questa situazione. Passerà.

Sagittario Questo fine settimana di maggio andrebbe investito nei sentimenti. Se siete impegnati con una persona da diverso tempo è giunto il momento di stupire il vostro partner.

Capricorno State ritrovando una buona energia e una migliore razionalità e questo vi aiuterà a relazionarvi in maniera positiva e propositiva con le persone che vi stanno intorno nel corso di tutto questo fine settimana di inizio maggio.

Acquario Quella di oggi sarà una giornata di riflessione e forse anche di agitazione. Siete stati un po’ nervoso nei giorni scorsi, cercate di ritrovare la serenità per capire cosa volete dal vostro immediato futuro.