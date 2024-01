Oroscopo Paolo Fox domenica 7 Gennaio 2024: Cancro teso

Ariete Sarà una giornata piuttosto pericolosa da punto di vista amoroso. Forse ,avrai bisogno di chiarirti con il partner: meglio non rimandare. Non perdere di vista i nuovi progetti professionali, perché ti aspettano settimane di grande forza.

Toro Anche se non ti mancano le idee, i nuovi progetti di lavoro, in questo momento potresti essere bloccato dai soldi. Non sono giorni facili per le finanze! Fai attenzione a non sfogare la tensione nervosa che nasce nel lavoro sulla relazione di coppia.

Gemelli Lavora sulla tua disciplina, sviluppa una maggiore forza di volontà. Ti torneranno utili da febbraio in avanti, quando Marte, Venere e altri pianeti saranno favorevoli. Potrai ritrovare più serenità e la voglia di metterti in gioco. Ritroverai più fiducia nel destino.

Cancro Non è un periodo facile e Marte in opposizione non farà che aggravare le cose. Senti di dover combattere fra mille incomprensioni e tensioni di vario genere. Forse, è arrivata l’ora di fare qualche taglio nei tuoi rapporti.

Leone Crescerà l’esigenza di parlare in modo schietto in amore e in famiglia. Vorrai mettere le cose in chiaro, precisare la tua volontà di vivere i prossimi mesi al massimo, senza rinunciare a niente. Ora puoi farlo, perché non hai più timore di farti le tue ragioni.

Vergine Comincerai a sentirti meglio, più fiducioso e sicuro di te stesso. Dovresti approfittarne, per prenderti una piccola vacanza, una pausa rigenerante. Nei prossimi giorni potrebbe arrivarti un’offerta ghiotta….

Bilancia Avere Venere in aspetto amico vuol dire poter fare qualcosa di nuovo e di bello. Tu sei finalmente deciso a impegnarti, metterti in gioco del tutto. Speriamo che anche il partner lo sia, altrimenti potrebbero nascere alcune discussioni spiacevoli.

Scorpione Faresti bene a concentrarti sull’amore, sulla vita sociale, perché Venere sarà in aspetto interessante. Sii prudente con le finanze e con le questioni legali. Cerca di non provocare gli altri, ma di usare una certa cautela nei rapporti più delicati.

Sagittario Sarà un possibile un riavvicinamento, una riappacificazione se negli ultimi giorni hai litigato con qualcuno. In questo momento la tua vita amorosa ha bisogno di nuovi sviluppi: non trascurarla per dedicarti solo al lavoro.

Capricorno Sarà più facile affrontare certi discorsi d’amore, grazie a una Venere amica. Anche se il lavoro sta occupando gran parte dei tuoi pensieri, non dovresti sacrificare i sentimenti per seguire la tua ambizione.

Acquario È tempo di dedicarsi completamente a cose nuove, preparare il terreno alle novità e ai cambiamenti che diventeranno più concreti dalla primavera in avanti, quando Giove raggiungerà il segno dei Gemelli. Molla tutto quello che facevi prima!