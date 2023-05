Oroscopo Paolo Fox Giovedì 11 Maggio 2023: Capricorno indeciso

La Luna illumina il vostro cielo e regala bellissime emozioni da condividere con il partner. Sul lavoro siete pieni di energia e lo sarete per tutto il mese. Sfruttate questo periodo positivo per ottenere qualcosa di speciale, magari un bell’aumento.

Attenzione in amore perché potrebbero esserci discussioni anche per delle sciocchezze. Sul lavoro potrebbero esserci piccoli ostacoli ma nulla di insuperabile. Dimostrate di avere tanta diplomazia e calma.

Le coppie che si vogliono bene potranno iniziare a fare progetti per il futuro perché questo è il momento ideale per farlo. Sul lavoro chi aspetta conferme o nuove occasioni sarà accontentato.

La luna nel segno illumina l’amore quindi godetevi questo momento. Sul lavoro inizia una bella fase di recupero rispetto al passato. Il peggio finalmente è passato, ora potete rifiatare e recuperare, ma non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

La giornata è molto bella per l’amore ma sul lavoro bisogna fare attenzione, soprattutto se si è indecisi tra due proposte. Valutate pro e contro prima di accettare e non rimarrete delusi. Insomma, fate buon viso a cattivo gioco.

Pesci

Non perdete la fiducia in voi stessi e soprattutto nell’amore. Sul lavoro portate pazienza perché il successo è davvero dietro l’angolo. Magari al momento c’è qualcosa che non va ma presto ritroverete fiducia in voi stessi e in chi vi circonda.