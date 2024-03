Oroscopo Paolo Fox Giovedì 14 Marzo 2024: Pesci determinato

Ariete Nel corso delle prossime ore prestate grande attenzione ai rapporti con gli altri e soprattutto alle parole che userete in determinate situazioni. C’è poi proprio chi in questo momento non sta bene e il nervosismo rischia di fare anche peggio.

Toro Vi attendono 48 ore importanti per riconsiderare un amore, riavvicinarvi a qualcuno o confrontarvi su una faccenda delicata. Chi ha una relazione dovrebbe arrivare “vivo” al weekend per poi parlare con il partner e capire come aggiustare il tutto.

Gemelli È arrivato il momento di fermarvi e ragionare seriamente sul da farsi, soprattutto se c’è insoddisfazione riguardo i guadagni: le risorse non vi bastano, nonostante i tanti impegni, dunque è tempo di capire cosa fare.

Cancro La Luna e Venere vi sosterranno in amore in queste 24 ore di metà marzo, ora sta a voi capire cosa volete in ambito sentimentale: potete scegliere tra una relazione che duri in eterno o un flirt.

Leone Avete voglia di recuperare sintonia e intimità con il partner: ultimamente avete trascurato un po’ troppo i sentimenti. In questo periodo, tra l’altro, potete trasmettere una grande forza e passione alle persone che amate: non sprecate quest’istinto naturale.

Vergine La Luna e Giove, ma in generale gran parte delle stelle, vi sostengono e vi incoraggiano ad andare avanti e lavorare bene per godere di grandi vantaggi a partire dalla seconda parte dell’anno: entro l’estate qualcuno dovrà chiudere un accordo.

Bilancia Molti di voi nel corso delle prossime ore potrebbero sentirsi spenti e nervosi: ultimamente vi siete arrabbiati parecchio, tra contrasti con i colleghi o imprevisti che vi hanno rallentato facendovi indispettire.

Scorpione Possibili disagi in casa, il periodo non è dei migliori ma resistete perché man mano che vi avvicinerete all’estate vedrete notevoli miglioramenti! Navigate a vista tappando le falle e presto le cose gireranno bene anche per voi!

Sagittario State vivendo un periodo di alti e bassi. Forse dovete rallentare i ritmi, cercate di curare di più la forma! Avete tante responsabilità o c’è una persona che sta bloccando un vostro progetto al quale tenete molto.

Capricorno Nel corso delle prossime ore sarà importante cercare di sistemare ogni diatriba, ogni tensione attorno a voi perché non si può continuare così. In amore e in famiglia servirà adoperarsi per recuperare più tranquillità.

Acquario In arrivo nuove idee e soluzioni alle difficoltà pratiche e soprattutto la voglia di riprendere in mano alcuni progetti che avevate accantonato: dovrete lavorare da subito sapendo che, comunque, prima di veder concretizzate le cose dovrete attendere il mese di giugno.