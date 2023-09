Oroscopo Paolo Fox giovedì 14 settembre 2023: Sagittario insoddisfatto

Ariete La luna in ottimo aspetto aiuta nei rapporti d’amore e permette di vivere forti emozioni. Sul lavoro, sarebbe meglio verificare le cose prima di criticarle. Rischiate altrimenti di dire qualche parola di troppo e poi pentirvene. Meglio contare fino a dieci prima di aprir bocca.

Toro In amore è un momento importante per chiarire tutto quello che non funziona nella coppia. Sul lavoro non vi sentite molto soddisfatti ma iniziate a pensare a come fare per tornare ad avere quella scintilla.

Gemelli In amore è un periodo di caos e litigi, attenzione. Sul lavoro meglio essere diplomatici che istintivi. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Piano piano tutto si aggiusta. Vedrete che sarete in grado di risolvere i problemi che vi attanagliano.

Cancro In amore è arrivato il momento di vivere la relazione sotto la luce del sole. Sul lavoro sono in arrivo belle novità. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo. Rimboccatevi le maniche e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Leone Sul lavoro iniziate a vedere qualche risultato dopo tante fatiche.

Vergine La luna vi permette di vivere al massimo le emozioni. Sul lavoro attenzione solo alle finanze. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità e ora siete in difficoltà. Rimboccatevi le maniche.

Bilancia Bella questa giornata per l’amore con la possibilità di fare nuovi e interessanti incontri. Sul lavoro arrivano nuovi progetti da valutare. Non siate frettolosi e valutate pro e contro.

Scorpione Potreste subire particolarmente la lontananza dal partner. Sul lavoro guardate avanti e non al passato. C’è ancora tanto da raggiungere. Rimboccatevi le maniche.

Sagittario Non siete del tutto soddisfatti della vostra sfera lavorativa. Sul lavoro è arrivato un bel momento per recuperare le energie e i guadagni. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità e ora il portafogli piange.

Capricorno Se avete chiuso una relazione da poco potreste iniziare a guardare al futuro. Sul lavoro se non siete soddisfatti di ciò che fate iniziate a guardarvi intorno. Potreste valutare nuove offerte, a volte è opportuno cambiare aria per ritrovare gli stimoli perduti.

Acquario In amore c’è chi si sente lontano dal partner. Sul lavoro è un periodo ideale per fare progetti per il prossimo futuro. Rimboccatevi le maniche.