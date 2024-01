Oroscopo Paolo Fox giovedì 18 Gennaio 2024: Gemelli confuso

In questa giornata si recupera un po’ dal punto di vista sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro arriveranno belle sorprese, quindi, siate pronti a tutto.

Cancro

Non cedete all’orgoglio in amore, siate un po’ meno rigidi. Per quanto riguarda il lavoro meglio non stressarsi troppo, avete bisogno di riposarvi. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.