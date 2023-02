Oroscopo Paolo Fox Giovedì 23 Febbraio 2023: Toro ottimista

Ariete Nel corso della giornata di oggi sentirete crescere il buon senso, le persone che vi stanno accanto solleciteranno anche il vostro parere riguardo una questione e fareste bene ad essere chiari e sinceri. Siete in vena di condividere idee e pareri oltre che di dimostrare quanto valete. Vi attende una buona settimana.

Toro Vi sentite particolarmente ottimisti in questo periodo, poco importa che questa giornata potrebbe provocare qualche problema, intralcio o rallentamento. Questa fiducia deriva dal fatto che amici e colleghi sostengono le vostre idee, hanno fiducia in voi.

Gemelli Un capitolo della vostra vita è giunto al termine ma, nonostante la malinconia e il dispiacere, il libro che state scrivendo è tutt’altro che finito! Avete ancora tantissimo da dare, da dire, da fare. Il modo migliore per impiegare le energie adesso è tentare di concludere un progetto o, in alternativa, ripescarne uno al quale stavate lavorando da tempo.

Cancro Volete lasciarvi trasportare dal flusso delle emozioni ma, allo stesso tempo, sapete che ogni volta venite disturbati da pensieri strani che guastano il clima e vi fanno tornare alla realtà. Va bene non vivere di immaginazione e basta, visto che nella vita serve più che altro concretezza

Leone Momento delicato per quanto riguarda le relazioni e i rapporti con gli altri: avete l’impressione che una persona cara sia un po’ irritata o almeno pensierosa, se vi mostrerete carini e cortesi riuscirete a dargli una mano e a dimostrare che non siete solo istinto. Avete voglia di incoraggiare gli altri e dare loro una spinta per superare limiti o problemi personali.

Vergine Fareste bene a dedicare questa giornata al corpo e all’aspetto: poco importa se si tratti di sport, riposo o metodi di rilassamento, ciò che conta nelle prossime 24 ore è prendersi cura di se stessi.

Bilancia In queste ore vi sentite tra due fuochi: da una parte avete l’occasione di vedere buoni amici e trascorrere con loro bei momenti, in modo da rigenerare il cuore e la mente; dall’altra sentite la pressione di dover portare a termine un lavoro o un progetto importante.

Scorpione Vorreste che le cose fossero un po’ meno complicate e più semplici di quello che sono, è vero che siete abituati al caos e alle complicazioni e ultimamente i desideri che avete portano più nella direzione della confusione però serve un equilibrio per evitare di perdere il controllo.

Sagittario Quando la giornata è finita, rivedete le cose che avete fatto e quelle che non avete fatto, perché è molto probabile che abbiate dimenticato qualcosa di importante. A lavoro vi attende un problema inaspettato. Cercate di risolvere tutto nel minor tempo possibile.

Capricorno Abbonarsi al sacrificio come stile di vita non sempre dà i risultati sperati. In questi giorni sentirete che gli sforzi che state facendo non sono apprezzati e vi farà male. Le discussioni con gli altri stanno diventando quasi una consuetudine. Cercate di ritrovare la calma.

Acquario Cercate di essere un po’ più flessibili e comprensivi. Nel corso delle prossime ore sarete facili bersagli delle critiche degli altri per un errore commesso di recente. Cercate di portare pazienza, evitate di sbottare.