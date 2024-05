Oroscopo Paolo Fox giovedì 23 Maggio 2024: Toro sotto pressione

Ariete Il Sole è favorevole, Marte è nel segno e Venere inizia un buon transito. Avete tanta voglia di fare. Tutta questa forza ed energia deve essere incanalata nel modo giusto. Chi è stato male ad aprile ora può trovare nuove risorse, sviluppare nuove idee. Si risveglia l’amore.

Toro Mercurio è entrato nel segno da qualche giorno e questo porta la necessità di fare valutazioni di tipo economico. Vi sentite sotto pressione, ma ricordate che Giove con un lungo transito ha fatto piazza pulita di tutte le situazioni che sembravano di riferimento ma che non lo erano.

Gemelli Nel corso delle prossime ore cresceranno i dubbi con la Luna in opposizione. A breve Sole e Venere ma anche Giove transiteranno nel segno. Nonostante ciò, resta un po’ di stanchezza, un fastidio fisico da superare.

Cancro Potete contare su buone stelle con Saturno in buon aspetto e Giove che resta favorevole. Chi di voi ha vissuto forti conflitti nel mese di aprile, adesso si sentono liberi da preoccupazioni.

Leone Le ultime settimane sono state pesanti a livello psicofisico, ma fortunatamente vi state avvicinando a una fase di recupero e con essa tornerà la capacità d’azione. Questo è un periodo decisivo non solo per stare meglio ma anche per arrivare a vincere una sfida.

Vergine Vi attende una giornata di riflessione, se ci sono state polemiche nel lavoro potrebbero ripresentarsi. Sarà molto difficile, ma dovete tenere testa a tutte le cose che dovete completare in famiglia e nel lavoro.

Bilancia Luna favorevole ma colpisce il nuovo transito di Venere che dà forza ai sentimenti. E’ opportuno fare cose diverse rispetto al passato. Le stelle invitano a cambiare rotta e portano più emozioni e forza.

Scorpione Per molti di voi il mese di maggio è iniziato con troppe preoccupazioni, e adesso, dopo settimane così pesanti, c’è bisogno di relax. Per fortuna le opposizioni planetarie sono quasi tutte superate.

Sagittario Con la Luna nel segno, la giornata si fa interessante per compiere scelte in vista del futuro. Tuttavia, molti pianeti sono contrari. Alcuni progetti o iniziative partite di recente non hanno dato fino ad oggi risultati soddisfacenti.

Capricorno La Luna sarà nel segno nel fine settimana. Si presenterà l’occasione per rivelare i propri sentimenti, non restate chiusi come al solito, sarebbe un peccato con il cuore d’oro che vi ritrovate

Acquario C’è una buona notizia: i pianeti che erano contrari agli inizi del mese, sono tornati favorevoli. I problemi della vita non si risolvono in pochi giorni, ma qualche soluzione è in arrivo.