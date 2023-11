Oroscopo Paolo Fox giovedì 23 Novembre 2023: Sagittario stanco

Ariete Bella questa giornata per prendere decisioni d’amore. Se siete single da tempo potrebbe essere il momento buono per ottenere grandi cose. Sul lavoro è un momento molto bello per far vedere a tutti di che pasta siete fatti.

Toro Questa è la giornata giusta per sistemare tutto ciò che non funziona in amore. Sul lavoro meglio non farsi sopraffare dai troppi impegni.

Gemelli Non è il momento ideale per l’amore, sono troppe le cose che non vanno. Vedrete che tutto si aggiusta, ma dovete parlarne e capire come risolvere. Sul lavoro c’è tanto nervosismo, bisogna allentare un po’ la presa.

Cancro Non dovete guardare sempre al passato ma vivere il presente, soprattutto in amore. Sul lavoro meglio prendere le cose con la massima calma. Se le cose non vanno come vorreste, vedrete che le cose non si aggiustano da sole. Rispondete con calma e contate fino a dieci prima di aprir bocca.

Leone Ci sono un po’ di cambiamenti nell’aria e in amore torna, finalmente, una bella armonia con il partner. Sul lavoro riuscirete a brillare come non mai.

Vergine In questo momento non avete molta voglia di amore ma preferite stare da soli e va bene così. Sul lavoro tutto va avanti anche se senza troppi stimoli.

Bilancia Se avete il cuore libero riuscirete a incontrare qualcuno di speciale e iniziare una storia. D’altronde siete soli da un bel pezzo, e allora meglio mettersi di nuovo in pista alla ricerca di nuovi amori.

Scorpione Apritevi di più all’amore perché le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro attenzione alle provocazioni.

Sagittario In amore riuscirete a vivere forti emozioni e sul lavoro anche se gli impegni sembrano troppi, riuscirete a portarli a termine. Avete infatti molto da fare e le forze sembrano quasi abbandonarvi, ma alla fine riuscirete a darvi delle priorità e capire da che parte state andando.

Capricorno Il cielo vi protegge quindi lasciatevi andare ai piaceri dell’amore. Sul lavoro siete pronti a fare un passo di qualità. Rimboccatevi le maniche. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Acquario Meglio non pensare troppo al passato, l’amore va vissuto nel qui e ora. Sul lavoro andate avanti con sicurezza e anche gli altri si accorgeranno del vostro valore.