Oroscopo Paolo Fox giovedì 24 agosto 2023: Leone carico

Ariete Per voi si preannuncia una giornata positiva che vi aiuterà a riscattare gli intoppi e le delusioni recenti, avete più energia per prepararvi a vivere situazioni importanti. Quello di agosto resta un mese particolare e delicato. Nuovi progetti in vista per settembre.

Toro Siete alla ricerca di maggior stabilità in una giornata comunque interessante, entro metà settembre riceverete una risposta che attendete da tempo! Buone intuizioni per le persone che hanno la possibilità di recuperare un’attività in corso d’opera.

Gemelli Siete finalmente usciti da un periodo molto agitato. In particolare sul lavoro. Il Sole e la Luna vi invitano a non fare le cose di corsa, è probabile che un appuntamento slitti all’ultimo minuto o addirittura venga cancellato.

Cancro Siete in attesa di risposte che ancora non sembrano arrivare, andate incontro ad un fine mese migliore del previsto. Chissà che non sia questione di ore per ricevere i chiarimenti che attendete.

Leone Avete una carica eccezionale e Venere attiva nel vostro segno, cosa volete di più? In arrivo benefici, vantaggi e soluzioni che riguardano sia l’amore sia il lavoro. Fate attenzione a mettere delle regole se ci sono in ballo questioni di soldi.

Vergine Siete uno dei segni in maggior evoluzione quest’anno, dunque non preoccupatevi se avete avuto a che fare con qualche chiusura: come si dice “chiusa una porta si apre un portone”.

Bilancia I sentimenti stanno riprendendo quota e avete una discreta forza in questo periodo dell’estate, bene anche l’amore che riuscirà a darvi qualche emozione in più.

Scorpione Sta per iniziare un nuovo eccitante percorso, da una parte siete entusiasti e scalpitate ma dall’altra avete ancora qualche dubbio. Chi ha dovuto confermare un contratto non era convintissimo e continua ad avere delle incertezze.

Sagittario A volte le cose vanno e vengono. In termini di adattabilità, state andando alla grande. Avete una versatilità che molti invidierebbero! Ci sono delle sfide da affrontare quindi non abbassate la guardia.

Capricorno Gli astri vi vedono particolarmente in forma. La vostra energia è al massimo e la vostra creatività non ha mai brillato così tanto. Sfruttate queste doti per lavorare su voi stessi e sui vostri progetti.

Acquario La vostra compatibilità con gli altri è in una fase piatta. Non preoccupatevi però, perché la vostra adattabilità sta brillando come non mai!