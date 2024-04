Oroscopo Paolo Fox giovedì 25 aprile 2024: Gemelli indeciso

Ariete State vivendo bellissime giornate e da domenica andrà ancora meglio grazie a Venere che sarà dalla vostra parte. Se vi piace qualcuno, è arrivato il momento di farsi avanti con coraggio. Bene i rapporti con i nati sotto il segno dei Gemelli e della Vergine.

Toro A brevissimo si riaccenderà la passione che arde dentro di voi. Molti andranno a convivere, mentre per i single arriverà una svolta perché gli incontri piacevoli sono favoriti. Un consiglio: non perdete tempo con chi è indeciso.

Gemelli Ultimamente siete un po’ indecisi, non sapete bene come muovervi, ma forse ora è il caso di ricominciare a guardarsi intorno. I single non devono essere pessimisti, non bisogna scoraggiarsi subito.

Cancro Ora potrete lasciarvi andare a storie d’amore occasionali, ma potrete contare su Venere che sarà splendida. E aiuterà gli intrighi e ad accendere la passione.

Leone Dovreste prendervi una pausa, un momento di riflessione perché poi a maggio arriveranno tante importanti novità. Chi si vuole innamorare non dovrà tirarsi indietro.

Vergine Venere ancora non è in una posizione fantastica per il vostro segno, in amore non ci saranno grandi sorprese. Siete sempre un po’ diffidenti, poco fiduciosi nei nuovi incontri, ma ricordatevi che tutto dipende da voi.

Bilancia Stanno per arrivare giornate molto, molto interessanti e forse è arrivato il momento di fare il primo passo. Bene il fine settimana, favoriti i nuovi incontri: ma attenzione a non essere così gelosi.

Scorpione Venere è dalla vostra parte e ora addirittura le storie ‘part time’ possono diventare importanti. Cercate di riflettere, di ascoltare la ragione e di allontanare le persone ambigue.

Sagittario Inizierà una fase di recupero, ma in questi giorni siete nervosi e avete solamente voglia di dimenticare il passato. Per quanto riguarda il lavoro, da maggio arriveranno belle novità.

Capricorno Vi sentite messi da parte e non avete voglia di sprecare tempo ed energia nei sentimenti o nei rapporti con amici e parenti. Per quanto riguarda il lavoro, stanno per arrivare dei cambiamenti, ma prima bisogna concludere degli accordi importanti.

Acquario Vorreste una sorta di amicizia passionale perché odiate i vincoli, ma non riuscite a starne senza. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di pensare positivo perché questa che sta per arrivare sarà la vostra rivoluzione.