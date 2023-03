Oroscopo Paolo Fox Giovedì 30 Marzo 2023: Capricorno agitato

Ariete La luna entra nel vostro segno a fine mese insieme a tanti altri pianeti che daranno una svolta alla vostra vita. Sul lavoro la situazione migliora così come sul fronte amoroso dove arriveranno novità interessanti.

Toro È la giornata perfetta per aprire il vostro cuore alla persona amata. Sul lavoro tornano i pianeti attivi e portano soddisfazioni e nuovi progetti.

Gemelli Questa mattinata sarà migliore del pomeriggio ma aspettatevi grandi cose da aprile che parte con il sole a favore. Sul lavoro la situazione non è proprio delle migliori ma andrà sempre meglio. Abbiate fiducia e un po’ di pazienza.

Cancro L’amore procede a gonfie vele con luna e Giove dalla vostra parte. Sul lavoro arriva un’idea geniale che vi farà risolvere un grande problema anche se alcuni accordi andranno rivisti. Non tutto sta andando secondo i piani, ma tutto si aggiusta presto.

Leone La luna torna favorevole nel pomeriggio quindi approfittatene per fare nuovi incontri romantici. Sul lavoro c’è un nuovo progetto da varare. Avete un grande bisogno di cambiamento.

Vergine Attenzione a questa giornata perché la mattinata sarà pesante per le questioni di cuore. Per quanto riguarda il lavoro le stelle sono ottime, attenzione solo agli investimenti. Rischiate di farne di sbagliate e poi pagarne le conseguenze. Insomma, occhio.

Bilancia Dovreste allontanarvi una volta per tutte dal passato anche perché non vi rende più felici. Sul lavoro non abbiate esitazioni e mettete tutto in chiaro. Se ci sono stati litigi e discussioni, cercate di chiarirvi.

Scorpione Attenzione in amore perché potrebbero esserci conflitti. Sul lavoro arrivano complicazioni anche se potranno essere superate. Dovrete usare un po’ di diplomazia.

Sagittario Lasciatevi il passato alle spalle e non pensate troppo alle vecchie relazioni. Sul lavoro attenzione a qualche piccolo calo di energie. Non tutto sta andando per il verso giusto, ma con un po’ di riposo tornerete al massimo.

Capricorno Siete un po’ agitati in amore e non potrebbe essere altrimenti con Luna, sole e mercurio contrari. Sul lavoro meglio stare lontani dalle provocazioni. Qualcuno cercherà di farvi perdere la pazienza, ma voi andate dritti per la vostra strada.

Acquario Lasciatevi andare alle nuove conoscenze perché questo è il momento giusto. Sul lavoro avete voglia di cambiare anche se state ancora riflettendo.