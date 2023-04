Oroscopo Paolo Fox Giovedì 6 Aprile 2023: Sagittario determinato

Ariete Oggi è la giornata giusta per analizzare i comportamenti di chi vi circonda. Cercate di non chiudervi a riccio ma di comunicare un po’ con tutti, partner compreso. Cercate anche di non diventare troppo aggressivi anche sul lavoro.

Toro Giornata molto fortunata in amore: non avrete che occhi per il partner. Gli astri vi doneranno successo nell’ambito lavorativo e vi renderanno maggiormente creativi. Non trascurate gli amici.

Gemelli Giornata favorevole sia per l’amore che le amicizie. Cercate però di tenere i piedi ben saldi a terra perché le persone che vi sono accanto potrebbero non comprendere il vostro atteggiamento. Sul lavoro sarà necessario tutto il vostro impegno.

Cancro Oggi farete fatica a concentrarvi e quindi a prendere decisioni importanti. Attenzione in amore dal momento che sarà una giornata complessa ed evitate le discussioni con il partner.

Leone Rincorrerete quella voglia di libertà che ormai da settimane avete perso. Cercate di sfruttare tutte le vostre risorse per raggiungere i risultati desiderati. Per quanto riguarda l’amore lascerete un po’ in disparte il partner per dedicarvi al lavoro.

Vergine Oggi sarà una giornata all’insegna della crescita personale. In amore cercate di non agire d’impulso ma prendetevi il tempo giusto

Bilancia Un evento particolare potrebbe cambiare la vostra giornata. Alternate momenti di nervosismo a momenti di euforia. In amore ci saranno delle piccole discussioni con il partner riguardanti questioni domestiche.

Scorpione Avrete voglia di superare tutti i vostri limiti ed affronterete anche i conflitti interiori che vi affliggono. In amore ci saranno dei piccoli miglioramenti ma adesso il partner non è il vostro primo pensiero.

Sagittario Siete molto concentrati per realizzare al meglio i vostri obiettivi. Domani non sarete particolarmente fortunati ma avrete modo di sperimentare un ottimo equilibrio tra vita amorosa, professionale e emozionale.

Capricorno In questi giorni siete invasi da una energia nuova e avete voglia di dedicarvi a cose che fino ad ora non consideravate nemmeno. A livello sentimentale, l’oroscopo sconsiglia di non compiere scelte troppo affrettate: decidete con calma cosa fare.

Acquario Riceverete delle sorprese da chi amate e il partner sarà in grado di dimostrarvi tutta la sua stima. La situazione finanziaria rimarrà stabile mentre il consiglio è quello di trascorrere del tempo in famiglia.