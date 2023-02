Oroscopo Paolo Fox Giovedì 9 Febbraio 2023: Pesci polemico

Ariete In amore sarebbe meglio non tirare per le lunghe una storia che sta dimostrando di non avere basi per continuare. Sul lavoro sarebbe importante valutare i nuovi progetti futuri.

Toro Sarebbe meglio evitare discussioni con i nati sotto il segno dello Scorpione e dell’Acquario in questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro cercate di capire quali sono le vostre esigenze.

Gemelli In amore sono in arrivo belle emozioni e dal prossimo fine settimana l’amore potrà finalmente sbocciare. Sul lavoro state lontani dalle polemiche. A volte bisogna fare anche le cose che non piacciono.

Cancro In amore il prossimo fine settimana vi vedrà grandi protagonisti. Sul lavoro, invece, vi sentite sempre insoddisfatti e avete come la sensazione di aver accettato troppi compromessi.

Leone In amore siete un po’ nervosi ma sarebbe meglio evitare i confronti. Sul lavoro siete in attesa di risposte che arriveranno. Abbiate solo un altro po’ di pazienza e vedrete che tutto si aggiusta. Insomma, non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Vergine Tutti i single del segno potranno fare nuovi e interessanti incontri. Sul lavoro bisogna essere super organizzati, anche se ci sono difficoltà con colleghi o superiori. Forse a volte bisogna tenersi le cose dentro e non dire proprio tutto ciò che si pensa.

Bilancia C’è un po’ di distrazione in amore anche perché probabilmente state pensando a tutt’altro. Sul lavoro, invece, arrivano novità ma potrebbero esserci ancora ostacoli per la vostra ascesa professionale.

Scorpione Se aprite il vostro cuore agli altri vedrete che le emozioni non mancheranno. Per quanto riguarda il lavoro Saturno è in ottimo aspetto e vi aiuta con i nuovi progetti.

Sagittario In amore è arrivato il momento di fare una scelta importante. Sul lavoro, invece, sarete messi di fronte a importanti scelte per il futuro. Potete ottenere grandi cose e alla fine vedrete che tutto si aggiusterà, abbiate solo un po’ di pazienza.

Capricorno In amore se avete qualcosa da dire al partner meglio farlo subito. Sul lavoro, invece, non sottovalutate le novità. Può essere il momento di cambiare aria e valutare nuove opportunità, non potete rimanere ancorati al passato o nella solita comfort zone.

Acquario In amore bisogna pazientare perché Venere arriverà nel segno e regalerà molto. Abbiate solo un altro po’ di pazienza. Sul lavoro ci sono novità ma non mostratevi sempre come i soliti intolleranti. Cercate di essere più diplomatici.