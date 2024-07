Oroscopo Paolo Fox, lunedì 29 luglio 2024:

La Luna è nel tuo segno, portando calma e pace. Buon momento per apportare cambiamenti importanti, soprattutto per Bilancia, Scorpione e Ariete.

Agisci oggi senza procrastinare. Ricorda di seminare per il futuro. In amore, favoriti gli incontri speciali.

Taglia con il passato, soprattutto in questioni legali. Mantieni la calma in amore e cerca serenità.

Vergine

Mercurio è in retrogrado, quindi cerca di essere chiaro e preciso per evitare confusioni. È un buon momento per ripartire da zero.