Oroscopo Paolo Fox martedì 12 Dicembre 2023: Vergine nervoso

Ariete In questo periodo potrebbe capitarvi di rivedere con piacere una persona proveniente dal passato. Questo è un periodo contrassegnato da una buona condizione di forma ma anche da tanta fortuna. Siete un po’ troppo presi dal lavoro e questo vi rende un po’ stanchi e stressati, ma alla lunga sarete ripagati dai risultati.

Toro Giornata piena di impegni, dovrete fare molta attenzione a non affaticarvi troppo. Ultimamente siete stati un po’ troppo nervosi forse perchè sono sorti dei problemi con colleghi o superiori. Con Venere in opposizione anche in amore potrebbero sorgere dei conflitti con il partner o con familiari

Gemelli Ci sono stati degli scontri in questi giorni con persone che non sono state propriamente leali con voi. Spesso vi sta capitando di avere a che fare con persone oppositive che stanno complicando i vostri piani.

Cancro Dovreste concentrarvi solo sul lavoro, cercando di gestire ciò che avete senza correre inutili rischi. Sono assolutamente da sconsigliare investimenti azzardati e spese inutili.

Leone Ci sono tutte le condizioni per risolvere alcune questioni in sospeso che vi hanno tediato per lungo tempo. In amore servirà un po’ di pazienza soprattutto se ultimamente sono nate delle tensioni o degli scontri con il partner.

Vergine La giornata giornata di oggi sarà e agitata e nervosa. Non è questo il momento di introdurre dei cambiamenti soprattutto a livello lavorativo. Alcune iniziative che prenderete senza alcuna autorizzazione potrebbero essere fonte di scontro con colleghi o superiori.

Bilancia La giornata scorrerà liscia come l’olio, mentre tra giovedì e venerdì potrebbero sorgere delle dispute in famiglia. Le stelle vi consigliano di mantenere un basso profilo evitando inutili tensioni sia nel lavoro sia in amore.

Scorpione Questa è una fase piuttosto critica anche perchè le spese sono troppe e sono nate di recente molte tensioni in amore e in famiglia. Possibili tensioni legate a questioni legali ancora irrisolte che stanno turbando il vostro sonno.

Sagittario Le prossime saranno giornate di riflessione. Cercate di tenere a freno i vostri istinti, altrimenti rischierete di entrare in collisione con il partner. Soprattutto se avrete a che fare con persone del Toro, dello Scorpione o dell’Acquario,

Capricorno Con Venere, Mercurio e Giove in aspetto positivo, molti di voi stanno già progettando un 2024 che si preannuncia ricco di belle soddisfazioni. Qualcuno avrà il desiderio di trasferirsi per avere maggiori opportunità di successo a livello professionale.

Acquario Questo mese dovrà scorrere via velocemente. In questo momento avete solo la necessità di fare le cose con calma, senza discutere troppo con quelle persone che vi trasmettono solo tensione e negatività.