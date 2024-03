Oroscopo Paolo Fox martedì 12 Marzo 2024: Ariete sottotono

Ariete Per voi si prevede una giornata un po’ sottotono, approfittatene per ritrovare serenità ed equilibrio interiore. Attenzione a possibili conflitti con i parenti, qualcuno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote nelle prossime ore. In amore lasciatevi spazio e possibilità di tornare ad aprire il vostro cuore.

Toro Per l’amore non è proprio giornata, la Luna è dissonante. Meglio lasciar perdere e concentrarsi su altro. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di cambiare aria e provare cose nuove.

Gemelli Giornata molto positiva per l’amore, potete costruire qualcosa di speciale in compagnia del partner. O se non ne avete uno potreste trovarlo. Fate attenzione ad ingerenze ed influenze esterne. Per quanto riguarda il lavoro, non siate frettolosi, rischiate di sbagliare.

Cancro L’amore è molto positivo a partire dal 17 del mese, dovete avere solo qualche altro giorno di pazienza. Se venite da un periodo difficile, potete ritrovare serenità. Per quanto riguarda il lavoro, c’è preoccupazione perché le cose non vanno come vorrete, dovete trovare nuove strategie.

Leone Con la Luna in opposizione è sempre meglio mantenere la calma e non prendersela se qualcosa non va come vorreste. In amore evitate conflitti. Per quanto riguarda il lavoro, siete confusi, vorreste un cambiamento che per ora non arriva.

Vergine Per le relazioni è un momento complesso e con pochi stimoli. Questo vi provoca forte agitazione e stress. Meglio mantenere la calma e non prendersela per ogni cosa storta. D’altronde Giove in opposizione vi fa vedere tutto nero, anche oltre le reali difficoltà.

Bilancia La Luna sarà nel segno a partire da questo pomeriggio. Preparatevi a vivere forti emozioni e momenti di grande passione. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo interessanti novità, potete dimostrare di che pasta siete fatti. Le vostre idee possono avere successo, anche in poco tempo.

Scorpione Arriva una giornata positiva in amore, il periodo va molto meglio anche nelle amicizie. Domenica in particolare è prevista una Luna interessante. Approfittatene per chiarire situazioni in sospeso.

Sagittario In amore per voi si prospetta una giornata interessante e piacevole. La Luna è ancora attiva. Per quanto riguarda il lavoro, avete ritrovato fiducia e ottimismo, è un momento ottimo per fare grandi cose. Attenti alle spese, il portafogli piange. Cercate di limitare le spese.

Capricorno Sarà una giornata positiva. Riuscirete a dire con certezza e sincerità quello che pensate. Nei prossimi giorni però l’invito è sempre alla prudenza, rischiate di litigare con colleghi e superiori. Cause e questioni legali si sbloccano.

Acquario In amore è il momento di ripartire, anche se lo dovrete fare con cautela. Lasciatevi alle spalle le incomprensioni sorte ad inizio mese e guardate al futuro con ottimismo. Per quanto riguarda il lavoro, evitate scelte imbarazzanti.