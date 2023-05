Oroscopo Paolo Fox Martedì 16 Maggio 2023: Gemelli stanco

Ariete State attraversando un periodo caotico, ma non negativo. Giove non è nel segno ma inizia ad occuparsi delle situazioni economiche. Attivatevi per capire cosa fare per recuperare denaro e far quadrare i conti. In amore è stato perso qualcosa, fiducia o forse tempo prezioso. Con Bilancia e Capricorno non tirate troppo la corda.

Toro C’è da capire cosa fare nella seconda parte del 2023. Esiste un’ampia possibilità di scelta, Giove porta una conferma. Anche se doveste cambiare progetti per qualsiasi motivo o trovarvi in un ambiente non tranquillo, alla fine riuscirete nel vostro intento e supererete i problemi.

Gemelli Vi attende una giornata stancante: troppi pensieri e presenza di discussioni da sanare. Ci potrebbe essere un diverbio con qualcuno che non è dalla vostra parte. Inutile arrabbiarvi, anzi, dovete stare attenti ai conti in sospeso, i professionisti dovranno rivedere conti e compensi.

Cancro Se c’è stato qualche problema, ora potrete superarlo. Se c’è stata una chiusura di un progetto o di un programma non dovete prendervela, arriverà una contropartita. Il mese in corso sarà utile per le relazioni sentimentali. Venere rende chiare le cose, la passione può essere il premio finale.

Leone Arrivata una fase di conferme o comunque arriverà a breve. Il transito di Giove rimetterà tutto in gioco o quasi. Attenzione nella famiglia ai rapporti sentimentali, sarete molto esigenti. Se avete ricevuto una promessa che non è stata mantenuta, dovrete farvi valere. Non vi conviene fare i preziosi o mettere veti in ambito economico.

Vergine Nel corso di questa settimana si sbloccano molte cose, se fino a poco tempo fa vi chiedevate cosa sarebbe accaduto e come sarebbero andate alcune situazioni, adesso stanno per avere delle risposte. Il transito di Giove blocca un Saturno in opposizione. E’ bene sapere che a breve saprete come comportarvi.

Bilancia Dopo quello che avete passato dovrete recuperare forma e forza fisica. Questa giornata di metà maggio partirà bene ma la Luna ci metterà lo zampino e nel pomeriggio subirete piccoli fastidi o rallentamenti.

Scorpione È un momento in cui avvertite piccole tensioni interiori, forse siete costretti a fare buon viso a cattivo gioco, causa una situazione poco chiara di lavoro, qualcosa non vi è sembrato giusto. Vi state dirigendo verso un futuro di cambiamenti, ma anche di forti responsabilità.

Sagittario dovete prima assicurarvi di essere solidi nella vostra nuova posizione prima di pensare di ampliarne la portata. Durante la giornata di domani potrete approfittare delle opportunità: sfruttatele al massimo quando vi si presenteranno!

Capricorno Siete di ottimo umore e questo influenzerà la vostra vita sentimentale. Dovreste essere cauti nell’agire frettolosamente, ma avete anche l’opportunità di riflettere attentamente prima di prendere qualsiasi decisione.

Acquario Nel corso delle prossime ore potreste sentirvi molto vicini a qualcuno. Potreste persino aver scoperto la vostra anima gemella! Godetevi il momento e le situazioni che si creeranno.