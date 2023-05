Oroscopo Paolo Fox Martedì 2 Maggio 2023: Bilancia indeciso

Ariete Per quanto riguarda il lavoro servirà grinta e carattere, poiché prima dell’estate s’intensificherà il carico di pratiche da smaltire. Preparatevi a vedere poco casa. Possibile poi una situazione che potrebbe creare incomprensioni anche sul piano della relazione amorosa.

Toro Se avete intenzione di mettere in piedi nuovi progetti, questo è il momento giusto per un cambiamento. Partite dai vostri grandi amici, che potrebbero trovarsi in quelle persone cresciute con voi.

Gemelli La parola d’ordine è tranquillità. Solo così potrete superare i problemi sul lavoro che si paleseranno a breve. Avvertite la netta esigenza di portare a casa qualche risultato. L’equilibrio vi aiuterà anche nel relazionarvi con gli altri.

Cancro Serve un cambio di marcia. E serve ora. Subito. Soprattutto considerato come troppi errori vi stanno facendo male sul lato amoroso e in particolare sulla sfera lavorativa.

Leone Quello che è appena iniziato sarà un mese difficile. L’unica soluzione sarà quella di trovare una serenità interiore e la capacità di prendere le decisioni migliori per affrontare le situazioni. Sarete chiamati a scelte importanti sia nel lavoro sia nella vita privata.

Vergine Si avvicina l’estate e la vostra avventura in giro per il mondo è già partita. Cercate nuove esperienze e questo forse è giustissimo, considerato come dall’inizio dell’anno avete centrato brillantemente ogni obiettivo.

Bilancia Le difficoltà si faranno sentire. Tutto è in dubbio tra lavoro e amore, in un contesto che renderà più complesso il vivere con una certa serenità il mese di maggio che è appena iniziato.

Scorpione Se saprete giocarvi bene le carte, questo mese si rivelerà molto, ma molto, produttivo. Attorno a voi troverete persone pronte a sostenervi, soprattutto sul lavoro, dove tanti progetti prenderanno finalmente vita.

Sagittario Periodo che si rivelerà positivo e di crescita. Cercate di tenere la barra dritta per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati ormai da tempo. Nel corso delle prossime ore potrete consacrarvi sul lavoro, a patto che teniate la concentrazione giusta.

Capricorno Saranno mille gli ostacoli da affrontare nel mondo del lavoro, considerato come il vostro talento appare più come una minaccia piuttosto che un’arma per vincere. La vostra grande sicurezza resta l’amore. Assecondatelo.

Acquario Il mese che è appena iniziato si rivelerà quello della stabilità e della forza per molti di voi. Dovrete dimostrare di avere equilibrio e reggere davanti le pressioni, il tutto in un contesto amoroso non del tutto semplice.