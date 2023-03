Oroscopo Paolo Fox Martedì 21 Marzo 2023: Gemelli a disagio

Ariete

Il vostro è un cielo interessante, circostanza buona soprattutto in ambito sentimentale: con queste stelle è impossibile non ottenere vantaggi e miglioramenti. I single, tuttavia, farebbero meglio a non puntare persone difficili solo per amore di sfida. Favorita anche la ricerca di nuove strategie, in arrivo riconferme dopo un periodo difficile.