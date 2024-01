Oroscopo Paolo Fox martedì 23 Gennaio 2024: Gemelli teso

Ariete La posizione capricciosa della Luna nel corso delle prossime ore di questo gennaio potrebbe causarvi dei ritardi o dei contrattempi che potrebbero frenare i vostri piani.

Toro Urano nel segno porterà dei cambiamenti, anche se non sono in vista dei veri e propri stravolgimenti. In amore siete sempre voi a fare il bello e il cattivo tempo, ma sarà meglio non tirare troppo la corda con il partner soprattutto se di recente sono nati dei contrasti.

Gemelli Prosegue questa fase piuttosto tesa nei rapporti di lavoro e nelle relazioni con i colleghi o con i collaboratori. In amore, però, non ci sarà più l’opposizione di Venere a giocarvi brutti scherzi.

Cancro La Luna in quadratura amplifica le situazioni negative e fa aumentare la vostra sensazione di inadeguatezza e di difficoltà nel corso di questo gennaio 2024. Si tratta di un periodo transitorio che va affrontato con maturità e saggezza.

Leone Quello che state vivendo è un periodo un po’ controverso, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle proprietà. Nella seconda parte di febbraio potrebbero nascere discussioni o polemiche soprattutto se ci sono questioni in sospeso che non avete ancora risolto.

Vergine Questo è il momento giusto per fare un po’ di pulizia soprattutto se ultimamente avete avuto a che fare con colleghi o falsi amici che non si sono dimostrati leali con voi. Le stelle che avrete a fine mese favoriranno l’amore e i contatti.

Bilancia Non dovete sprecare parole o tempo con persone che non riescono a comprendere le vostre esigenze, soprattutto nel lavoro. Anche in amore nel corso delle prossime ore potrebbero nascere liti e tensioni con il partner.

Scorpione State aspettando delle risposte che non arrivano nel lavoro e questo vi causa un po’ di disagio. Le stelle favoriranno soprattutto l’amore: questo è un momento propizio per coloro che devono riconciliarsi o che hanno bisogno di un chiarimento.

Sagittario Chi non è soddisfatto soprattutto sul piano lavorativo adesso si darà molto da fare per cercare soluzioni alternative. I più giovani potrebbero anche pensare di lasciare il paese per trasferirsi all’estero pur di iniziare a lavorare. Febbraio sarà un mese decisivo anche per quanto riguarda l’amore.

Capricorno La Luna opposta potrebbe portare qualche momento di disagio nella vostra vita. Sarete decisamente più aspri nei toni soprattutto con coloro che non si sono dimostrati leali nei vostri confronti.

Acquario Dal 16 febbraio l’amore tornerà finalmente protagonista nella vostra vita. Quelle coppie che ultimamente hanno litigato troppo si troveranno davanti ad un dentro o fuori.