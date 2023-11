Oroscopo Paolo Fox martedì 28 Novembre 2023: Gemelli perplesso

Ariete Avere la Luna insieme a Marte, Sole e Mercurio in aspetto valido rappresenta un grande vantaggio. Ora avrete campo libero per portare avanti in serenità i propri progetti di lavoro. Ci sarà modo di togliersi delle belle soddisfazioni anche dal punto di vista economico.

Toro A maggio 2024 avrete Giove nel segno, solo allora molte questioni ancora in sospeso troveranno una soluzione definitiva. Fino ad allora sarete costretti ad arrancare un po’ per ritrovare un po’ di stabilità anche a livello emotivo. Questa settimana sarà fondamentale per recuperare una certa lucidità e una certa serenità interiore.

Gemelli Se la scorsa settimana è stata caratterizzata da parecchie tensioni, anche la settimana in corso è iniziata all’insegna delle grandi perplessità. Non è facile capire da che parte volete andare in questo momento. Siete come una barca in balia delle onde che ha smarrito la bussola.

Cancro Ciò che sta mancando in questo momento è la vostra condizione fisica. Siete molto stanchi e provati forse perché avete troppa carne al fuoco e non state riuscendo a gestire ogni cosa con la dovuta calma.

Leone Spesso tendete a voler essere protagonisti mettendovi contro tutto e tutti. In questo modo non fate altro che crearvi nuovi nemici oppure correte il rischio di apparire arroganti e presuntuosi.

Vergine La giornata in arrivo vi vedrà molto stanchi ed impegnati. Molti di voi arriveranno a fine serata davvero esausti a causa dei troppi impegni. Forse dovreste imparare a saper dire di no anche per non oberarvi di impegni.

Bilancia Non è il caso di prendere decisioni drastiche soprattutto per quanto riguarda l’amore. A breve potrete contare sul fondamentale supporto di Venere che potrebbe sistemare le cose e annullare molte tensioni che sono in corso con il vostro partner.

Scorpione Con queste stelle sarà possibile sperare di poter trovare l’amore. Questo vale soprattutto per quelle persone che si sono separate da poco e adesso sono in cerca dell’anima gemella.

Sagittario Il vostro modo di fare e la vostra attitudine ad essere dei veri vincenti potrebbe irritare e suscitare l’invidia da parte degli altri. Cercate di fare buon viso a cattivo gioco evitando di cadere in alcune trappole.

Capricorno Qualcuno potrebbe cercare di interpretare male le vostre intenzioni finendo così per entrare in collisione con i vostri piani. In questa fase siete molto collerici e non riuscite a tollerare quelle persone che per incapacità o malafede cercano di mettere in discussione i vostri progetti.

Acquario Se è vero che l’inizio di novembre è stato piuttosto complicato per voi, l’ultima parte di novembre e il mese di dicembre saranno sicuramente molto più rassicuranti sotto tanti punti di vista.