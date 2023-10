Oroscopo Paolo Fox martedì 31 Ottobre 2023: Vergine stanco

Ariete Dovete farvi scivolare tutte le situazioni complicate e negative addosso. Non è facile perché rappresentate un segno che non riesce a sorvolare su qualcosa che non va. Quando ci sono problemi siete voi in prima persona a voler arrivare fino in fondo a ogni singola situazione per capire da che parte sta il vostro interlocutore.

Toro Nel corso delle prossime ore dovrete lottare contro Sole, Marte e Mercurio che sono opposti. Il lato positivo del quadro astrale è che questi pianeti sono passeggeri, ma comportano pur sempre tempeste, anche se temporanee. Di base, il vostro oroscopo è protetto, ma da metà ottobre qualcuno ha cercato di mettervi in cattiva luce. Presto riceverete giustizia.

Gemelli La Luna è nel segno, siete alla ricerca di una nuova emozione, di una luce, di un’idea che possa regalare serenità, queste giornate tra martedì e giovedì regalano un’occasione in più per mettersi in mostra.

Cancro In questa fase è difficile non registrare consensi o comunque non cogliere opportunità. Venere e Giove sono favorevoli e aiutano un recupero, anche Marte parla di una bella capacità di emozionarsi. Un momento di forza ci sarà agli inizi di novembre

Leone È importante evitare discussioni e tensioni. Chiaramente non tutti vivono la stessa situazione, quelli che hanno già avuto dubbi negli ultimi due mesi devono stare attenti alle parole di troppo. Una questione da risolvere è quella lavorativa.

Vergine Qualcosa non gira per il verso giusto, potreste sentirvi più stanchi. Un’agitazione che non crea danni ma solo un po’ di stanchezza da compensare. Non sottovalutate gli incontri del periodo perché non solo siete più convincenti e affascinanti ma potreste ottenere delle risposte, dei buoni risultati.

Bilancia Tra pochi giorni Venere entrerà nel vostro segno zodiacale, quelli che hanno una crisi sentimentale potrebbero approfittare delle stelle anche nel corso delle prossime settimane per risolvere un problema.

Scorpione Dovete assolutamente rimettervi in gioco. Le stelle sono interessanti, il passaggio di ben tre pianeti nel segno zodiacale è un elemento di forza, da sfruttare. Venere conferma un sentimento.

Sagittario I lavori autonomi in questo periodo funzionano meglio, favorite le persone che si occupano di creatività. Non solo avete energia ma anche buone idee. I sentimenti viaggiano sottotono perché c’è un po’ di noia, ma molto cambierà dopo la prima settimana di novembre.

Capricorno Avete bisogno di stare per conto vostro ogni tanto, quando vi isolate riuscite a capire meglio quali siano le migliori strategie da attuare. Pur essendo di base socievole, il segno, poiché ama il rapporto con gli altri ogni tanto deve fermarsi.

Acquario Dovreste solo fare una cosa, recuperare serenità, evitare conflitti e risolvere un problema fisico. Stancarsi, fare cose in eccesso, mettersi alla prova non è consigliato. I nuovi progetti non decolleranno fin da subito.