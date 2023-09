Oroscopo Paolo Fox martedì 5 settembre 2023: Ariete energico

Ariete Avete tanta strada da percorrere sia in amore sia nel lavoro. La fortuna sembra sostenervi e la vostra energia è al massimo. Piccoli e alti bassi per la salute, ma non c’è da preoccuparsi. Fate maggiormente attenzione alle finanze.

Toro La vita non vi sta sorridendo particolarmente in questa fase. La fortuna non è dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione non è facile, la strada è in salita. In amore gioca un ruolo fondamentale la vostra resistenza che adesso viene messa alla prova da qualche altalena emozionale.

Gemelli C’è turbolenza nel vostro cielo, la vostra capacità di adattarvi a tutte le situazioni sarà messa a dura prova nel corso delle prossime ore. Qualche intoppo è previsto dal punto di vista economico. Ricordate che potete fare sempre leva sulla vostra saggezza per navigare senza affondare nelle difficoltà.

Cancro La vostra compatibilità con gli altri è alta in questo periodo dell’anno. Potreste avere qualche problema, ma sarete sorretti dal vostro equilibrio interiore. Sì, possibile qualche incertezza in amore, ma non ci saranno grandi problemi. Riuscirete a riprendere il bandolo della matassa.

Leone Dal punto di vista sentimentale questo inizio di settimana non sarà affatto facile. Forse è il caso di fermarvi un po’ a riflettere, soprattutto se da tanto tempo le cose non funzionano con il partner.

Vergine La settimana inizierà all’insegna del malumore e delle incomprensioni, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Magari dovreste cercare di non entrare in conflitto con il partner per qualsiasi cosa… Cercate di usare di più la diplomazia, evitando di volere sempre avere ragione a tutti i costi.

Bilancia La vostra compatibilità con gli altri sembra essere al top in questo momento dell’anno. Dovreste sfruttare questa fase propizia per le relazioni sociali per allargare la cerchia delle vostre amicizie e per conoscere gente nuova. Le vostre abilità comunicative non saranno al massimo in queste prime giornate di settembre. Coraggio!

Scorpione La fortuna vi assiste grazie ad un quadro astrale molto favorevole. La dea bendata sembra prediligere il vostro segno in questo inizio di settembre. Cercate di essere più intraprendenti e di cogliere la palla al balzo per investire in nuovi progetti e fare qualcosa di nuovo per aumentare le vostre entrate.

Sagittario Siete baciati dalla fortuna sia nel campo professionale sia in amore. Tutto questo vi porta grande adrenalina, ma non per questo dovete trascurare la salute. Siete un po’ sottotono per quanto riguarda le vostre abilità sociali, dovete pazientare.

Capricorno La vostra compatibilità con gli altri è in crescita, provate a connettervi con chi vi circonda. La vostra adattabilità è al top, così come la vostra leadership. Questi sono punti di forza da sfruttare. Qualche stop c’è stato, ma adesso la fortuna è tornata dalla vostra parte.

Acquario Nel corso delle prossime ore potreste ricevere sorprese gradite in ambito lavorativo. L’amore procede tra alti e bassi, niente di preoccupante. Fate attenzione alla salute, controllatela e non trascuratela. Finanze stabili, ma non guasta un occhio di riguardo.