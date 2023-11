Oroscopo Paolo Fox martedì 7 Novembre 2023: Leone stanco

Ariete Attenzione in amore perché Venere è opposta e potrebbe portare un bel po’ di nervosismo. Sul lavoro, così come in amore, ci sarà il rischio di litigare con gli altri

Toro In amore potrebbero esserci tensioni quindi meglio non provocare troppo il partner. Sul lavoro rischiate di più e fate vedere a tutti di cosa siete capaci.

Gemelli Cercate di non vivere una storia d’amore parallela perché vi si ritorcerà contro. Sul lavoro attenzione a non rovinare i rapporti con gli altri solo per un po’ di incomprensioni.

Cancro In amore potrebbero esserci problemi con il partner ma non fatevi travolgere dai pensieri negativi. Sul lavoro siete pieni di cose da fare. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

Leone Siete molto stanchi ultimamente ma niente paura perché presto ci sarà un bel recupero. Sul lavoro è il momento della resa dei conti. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Vergine Attenzione perché questo periodo è molto impegnativo per i sentimenti. Forse ci sono stati litigi e discussioni con chi vi circonda. Ma voi non prendetevela, andate dritti per la vostra strada e vedrete che presto tutto si aggiusta.

Bilancia Presto dimostrerete di che pasta siete fatti. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche.

Scorpione In amore c’è bisogno di un po’ più di tolleranza e sul lavoro niente paura perché le soddisfazioni sono dietro l’angolo.

Sagittario Sul lavoro attenzione a non cadere in polemica con i colleghi. Se avete qualche conto in sospeso, sarà il momento giusto per ottenere qualcosa di speciale. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Capricorno In amore il cielo regala buone occasioni ma sta tutto a voi. Cercate di essere più onesti su ciò che davvero volete. Sul lavoro ci sarà modo di guadagnare qualcosa in più.

Acquario In amore c’è un po’ di nervosismo ma non cedete all’ansia. Sul lavoro potreste essere un po’ distratti, attenzione.