Oroscopo Paolo Fox martedì 9 Gennaio 2024: Pesci agitato

Ariete C’è molta frenesia in questi giorni dell’anno, d’altronde tutto gennaio è un mese particolare, con ampia possibilità di agire senza limiti, valido anche per i sentimenti.

Toro Volete fare sempre le cose con calma, non rischiate mai più del dovuto. Ma ultimamente, questa tendenza alla cautela sta diminuendo. State vivendo le giornate migliori di un periodo che trova protagonista anche l’amore.

Gemelli Le storie nate a gennaio non sembrano attendibili, ci sono problematiche da risolvere in casa, preoccupazioni per un familiare. Se in casa e nei rapporti con gli altri qualcosa non è stato chiarito, sarà possibile farlo a breve. Avete proprio bisogno di serenità.

Cancro La parola d’ordine in questo periodo è prudenza! Qualsiasi cosa dobbiate affrontare in questa giornata, magari una discussione importante, cercate di stare sereni.

Leone Se avete una relazione, attenzione a promettere amore eterno. C’è un blocco interiore da superare. In questi giorni si muove qualcosa sul lavoro che, alla luce delle possibilità future, sarà estremamente importante.

Vergine Non fate il passo più lungo della gamba. Indubbiamente, c’è chi non ha potuto fare a meno di spendere, magari per i figli, per la casa, per contenziosi aperti e perché sta aspettando un rimborso.

Bilancia Non sottovalutate ciò che capita in questa giornata di gennaio, ma ricordate che la serata può essere più faticosa. I sentimenti sono più forti, i progetti decisamente faticosi, ci vuole un’analisi fatta con calma.

Scorpione Vi attende una settimana abbastanza stimolante. E’ difficile che voi stiate bene completamente, perché spesso nel vostro animo ci sono vortici e mulinelli, e quindi se negli ultimi giorni avete detto qualcosa di sbagliato ora ve ne potreste pentire.

Sagittario Luna, Mercurio e Venere sono nel vostro segno e si notano gli effetti favorevoli. Chi può permetterselo cambierà vita a breve termine. Sarebbe utile pensare ad alcune trasformazioni che dovrebbero realizzarsi nella seconda parte dell’anno.

Capricorno In questo periodo dell’anno molti di voi dovrebbero fare il punto della situazione per quanto riguarda il lavoro e la vita amorosa. Le storie che vanno avanti da tempo non sono da modificare, anzi, devono essere rafforzate.

Acquario Non promettete amore eterno, è troppo rischioso per voi che ogni tanto ci ripensate. Molti avvertono una grande elettricità addosso e desiderano annullare una sensazione di forte tensione che arriva dall’esterno.