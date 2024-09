Oroscopo Paolo Fox, mercoledì 11 settembre 2024:

Ariete Questo è il momento giusto per consolidare la vostra posizione nel lavoro ma anche per pianificare il futuro. Se per troppo tempo siete stati voi ad avere la bacchetta del comando, adesso dovrete anche accettare che siano altri a dirigere l’orchestra. A volte bisogna saper fare un passo indietro e fare un bagno di umiltà soprattutto quando non reggete la pressione. Il prossimo anno porterà importanti cambiamenti nel lavoro. Si tratta di svolte alle quali dovrete già fin da adesso abituarvi e adeguarvi.

Toro Molte coppie sono ai ferri corti in questo periodo. Sarebbe meglio, soprattutto in questo momento, non prendere decisioni drastiche e prendersi una pausa di riflessione anche per capire cosa volete fare in futuro. Sul lavoro qualcuno potrebbe sentirsi sottovalutato e questo non vi piace affatto. Sapete bene quanto valete realmente e per questo motivo non permetterete a nessuno di trattarvi con sufficienza o con arroganza.

Gemelli C’è una bella energia positiva che vi aiuterà a fare progressi anche nel lavoro. Sfruttate questo vento favorevole per programmare o progettare qualcosa di importante. Se dovesse capitarvi una bella chance da cogliere al volo, questo è il momento giusto per farlo. Bisogna buttarsi a capofitto in nuove opportunità, anche col rischio di sbagliare. Anche in amore siete molto motivati e carichi. Se c’è una persona che vi piace davvero, questo è il momento giusto per farsi avanti.

Cancro La Luna vi è amica in questo momento e vi aiuta a vivere le relazioni sociali e sentimentali con lo spirito giusto. Secondo l’Oroscopo del giorno, sarete degli ottimi consiglieri per quelle persone che sono in difficoltà e stanno cercando l’aiuto di un amico. Se ci sono contratti in ballo, in questo momento dovreste tenere gli occhi ben aperti. Anche perchè non è tutto oro ciò che luccica. Evitate di farvi coinvolgere in affari che non vi convincono affatto.

Leone La prima parte della giornata vi vedrà decisamente irrequieti a causa di qualche opposizione planetaria. Basterà poco per farvi andare in escandescenza, anche perché siete tesi come una corda di violino. Nel pomeriggio andrà decisamente meglio, perché ritroverete una certa lucidità. Nel lavoro ci sarà chi non vi risparmierà critiche per alcune scelte che avete preso ultimamente. Le stelle vi consigliano di farvi scivolare addosso le polemiche e di tirare dritti per la vostra strada.

Vergine La Luna e Venere renderanno appagante l’amore anche per quelle coppie che in passato hanno discusso molto. Torna la voglia di chiarire, di condividere insieme al partner le cose più importanti della vostra vita e anche di confrontarvi con maggiore serenità. Nel lavoro ci sarà qualche progetto importante da portare avanti. Questo è il momento giusto per dare il massimo e mettere in mostra le vostre capacità.

Bilancia Giove e Venere favorevoli non faranno altro che rendere più piacevole e soddisfacente l’amore e gli affetti. Ma Marte in opposizione potrebbe creare dei grattacapi soprattutto dal punto di vista fisico. Forse state trascurando un problema che si trascina da tempo a causa di un certo pressapochismo o per troppa superficialità. Da domani avrete la Luna dalla vostra parte a darvi manforte anche negli affari.

Scorpione La seconda parte di settembre sarà chiarificatrice per quanto riguarda l’amore. Secondo l’Oroscopo del giorno, con Venere dalla vostra parte, sarà più facile riuscire ad essere intraprendenti in amore e chiedere dei chiarimenti se sono necessari. Una amicizia che sembrava banale, potrebbe trasformarsi col tempo in qualcosa di molto più profondo. Dovreste fare chiarezza dentro voi stessi e capire cosa state provando realmente.

Sagittario Da un po’ di tempo le cose non girano per il verso giusto per quanto riguarda soprattutto il lavoro. Molti di voi si sono sentiti ultimamente sottovalutati o trattati con superficialità. C’è anche chi ha lasciato il lavoro in modo brusco, sbattendo la porta, perché è arrivato al limite di sopportazione. In amore le cose non vanno come dovrebbero. Siete stranamente svogliati e privi di iniziativa. Forse sarebbe meglio fare una riflessione profonda anche per capire cosa non sta funzionando.

Capricorno Marte opposto vi rende stanchi e spossati. Forse avete sul vostro groppone eccessive responsabilità e tutta questa pressione non fa altro che incidere negativamente sul vostro umore. Forse sarebbe il caso di rifletterci su e di scrollarvi di dosso il peso di quelle responsabilità che non vi competono. Il vostro affaticamento sta condizionando anche l’umore nella coppia. Da fine mese inizierà una fase di lento recupero.

Acquario Questa Venere in aspetto interessante vi rende particolarmente intriganti e affascinanti. Il vostro carisma sarà notato da qualcuno che proverà a lusingarvi o a corteggiarvi. Se una storia d’amore non sta funzionando a dovere, entro fine mese servirà un chiarimento anche per capire se proseguire o meno. Non vi piace vivere delle storie di facciata solo per salvare le apparenze. Chiederete conto al vostro partner di alcune situazioni poco chiare