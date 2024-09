Oroscopo Paolo Fox, mercoledì 18 settembre 2024: Scorpione, ansia in amore

Giornata favorevole per i sentimenti, in cui la complicità con il partner sarà forte. Sul lavoro, meglio evitare decisioni impulsive

Potresti dover risolvere alcuni problemi con il partner. Sul lavoro, attenzione alle spese impreviste e usa il dialogo per chiarire

Cancro

La tua creatività sarà in evidenza e potresti trovare sorprese piacevoli in amore, ma la fortuna non sarà al massimo