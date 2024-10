Oroscopo Paolo Fox, mercoledì 23 ottobre 2024:

Ariete La Luna in opposizione e Marte dissonante potrebbero causarti un po’ di tensione. Cerca di mantenere la calma e di prenderti cura del tuo benessere fisico. Evita conflitti e fai attenzione alle reazioni impulsive.

Toro Stai ancora superando qualche delusione, soprattutto in amore. Questo è il momento di guardare avanti e lasciare il passato alle spalle. Sul lavoro, dedicati a compiti che richiedono precisione e concentrazione.

Gemelli Giove è nel tuo segno, il che ti darà una grande spinta. Questo è il momento giusto per portare avanti i tuoi progetti e idee. La giornata promette grande energia e ottimismo, quindi approfittane.

Cancro La Luna ti è favorevole e Marte ti darà la carica per affrontare le sfide. La tua capacità di comunicare sarà particolarmente forte, il che ti aiuterà sia nelle relazioni personali che nel lavoro.

Leone In amore potrebbero esserci sorprese, come colpi di fulmine. Tuttavia, nelle relazioni personali, fai attenzione a non essere troppo esigente o possessivo. Sul lavoro, prenditi una pausa se puoi.

Vergine Dopo un periodo caotico, finalmente puoi tirare un sospiro di sollievo. È il momento di organizzarti e pianificare meglio le tue attività, soprattutto sul lavoro. Prenditi cura di te stesso, sia mentalmente che fisicamente.

Bilancia Hai Giove e Sole in posizione favorevole, il che ti dà energia e possibilità di risolvere questioni economiche in sospeso. Tuttavia, Marte può portare un po’ di stanchezza, quindi evita di sovraccaricarti e cerca di mantenere un equilibrio tra lavoro e riposo.

Scorpione È un buon momento per nuove opportunità, specialmente nel lavoro, grazie al passaggio di Venere e Mercurio nel segno. In amore, cerca di non esasperare situazioni delicate con persone del passato. Il recupero psicofisico è molto favorito.

Sagittario Con Giove in opposizione, sarà una giornata in cui dovrai essere prudente, soprattutto per quanto riguarda le questioni finanziarie e relazionali. Potresti avere un incontro interessante, ma occhio a non complicare le cose se sei già in una relazione.

Capricorno Marte agita un po’ gli animi, e a metà giornata potresti affrontare un chiarimento importante, specialmente in amore. Nonostante un po’ di stanchezza, le conferme amorose stanno finalmente arrivando. La giornata è buona anche per il lavoro, con possibilità di successo.

Acquario Giornata di riflessione, specialmente sul fronte sentimentale. Sarai più propenso a liberare la tua mente e a esprimere la tua creatività. Verso la fine del mese, sono favoriti nuovi incontri. Evita però di creare tensioni inutili​.