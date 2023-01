Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 25 Gennaio 2023: Pesci ottimista

Ariete Nuove collaborazioni professionali sono già nell’aria, e sono tanti i nati Ariete che avendo fatto una proposta negli ultimi mesi si aspettano una risposta entro metà anno, o magari la soluzione di una vicenda di carattere legale. Giove nel segno porta grande voglia di rivalsa, anche se questa giornata è un po’ più stancante, attenzione nei rapporti con il Capricorno. Per il lavoro non mancheranno delle opposizioni alle tue proposte e iniziative, ma spingi avanti tutte le cose che ti interessano di più. D’altronde se c’è un contratto in scadenza prima di maggio sarà difficile capire da che parte andare o stare. Chi ha chiuso una storia da poco non ha voglia di rimettersi in gioco, ma ci saranno sorprese a breve termine; ritroverai la poesia di un tempo e potrai abbandonarti a un sogno entro la fine del prossimo mese.

Toro Valuta con obiettività ogni possibilità nel campo pratico, è probabile che ci sia una spesa da fare, alcune situazioni dovranno essere gestite con grande equilibrio; il tema del trasferimento e della casa può essere comune a molti nati del segno, per vari motivi. Vive il desiderio di fare cose nuove, fuggire da un passato che non si ama più, o godersi la vita, cambiare casa o ufficio; ognuno ha la sua giustificazione per fare cose nuove e sceglierà cosa fare di conseguenza. La giornata di oggi va vissuta in maniera serena e tranquilla, non mettere troppa carne al fuoco e non fare troppe cose, altrimenti arriverai a casa molto stanco. Per quanto riguarda l’amore, la Luna sarà più convincente a partire da domenica, Venere da venerdì sarà attiva. Con il partner giusto al tuo fianco puoi tagliare nuovi traguardi.

Gemelli La famiglia non deve condizionarti; così la situazione nell’ambito del lavoro, dove in questo momento più che sollevare polverone dovresti cercare di mediare e capire cosa fare per ottenere quello che desideri anche grazie a un esperto, in casi estremi un legale, un mediatore. In questi giorni ci sono problemi da risolvere in casa, forse devi fare tutto tu, sarebbe poco opportuno fare nascere delle strane competizioni con il partner. Qualcuno ti potrà dare una mano a risolvere problemi di carattere finanziario; attenzione, però, a non fare il passo più lungo della gamba. In amore prudenza: le persone unite da tempo potrebbero trovare qualche motivo di dissidio. Questo è un momento da prendere con le pinze e per quanto riguarda i sentimenti non tutto ti piacerà.

Cancro Se ti piace qualcuno, se hai in mente una persona, questa giornata aiuta a ritrovare un grande slancio. Poi il fine settimana potrebbe essere addirittura un toccasana per capire cosa si desidera davvero da un amore. Dicembre è stato un mese pesante, un premio che aspettavi non è arrivato, gennaio è partito con il piede sbagliato, ed è giusto che almeno a fine mese tu abbia una maggiore serenità. È la sfera affettiva a risentire di più di una sorta di piccola o grande rivoluzione, soprattutto se nel passato i tuoi sentimenti sono stati poco compresi. Addirittura, le coppie forti potrebbero pensare entro metà anno di fare un passo importante; la Luna in buon aspetto permette di ritrovare il ritmo giusto e il giusto sfogo alle energie compresse.

Leone Sei sempre agitato, è come se desiderassi ottenere giustizia dopo aver vissuto per mesi in una condizione di grande tensione, ancor di più se per troppo tempo hai lavorato con persone poco sincere. Tu sei sempre diretto nei confronti degli altri, ecco perché detesti chi si presenta con una maschera, e il tuo desiderio in questo periodo è proprio quello di smascherare tutti quelli che non si rivelano per quello che sono. Ma questa indole da giustiziere cosa comporta? Forse qualche soddisfazione personale, ma attenzione a non rovinare i rapporti di lavoro, anche perché con ogni probabilità tra aprile e maggio dovrai mediare, con buona pace del tuo orgoglio ferito. Qualcuno penserà addirittura che sarebbe meglio andare verso una strada nuova; è necessario un momento di riflessione e magari anche di verifica.

Vergine Sembri un po’ più pensieroso in questi giorni, forse solo un po’ preoccupato, preso dalle troppe questioni che sono rimaste in ballo. Dedica molto tempo a te stesso e ai tuoi pensieri. Per quanto riguarda il lavoro, è necessario fare uno studio di ricerca o di approfondimento. Ma sappi che non mancherà un buon riscontro soprattutto nella prima parte di febbraio. Non rimandare nulla, anche se capisco che i sentimenti in questo momento siano messi da parte. Questo è un periodo che ti mette un po’ in urto con una persona, desidereresti qualche affermazione più netta, oppure semplicemente per questioni di carattere pratico non riesci a stare con la persona che ti piace quanto vorresti. Attenzione, soprattutto se hai a che fare con Pesci e Gemelli.

Bilancia L’amore tornerà a bussare al tuo cuore, ma mi raccomando, intanto cerca di recuperare terreno sul piano pratico. Ci sono stati intoppi, oppure di recente è stato molto difficile tenere sotto controllo le tue emozioni, continuare a fare le cose di tutti i giorni; sarebbe importante almeno conoscere in questo periodo una persona che ti aiuti a realizzare un progetto. Molti devono recuperare vecchie idee e trovare soci nuovi e più leali. Il tema della slealtà è stato più volte motivo di apprensione, anche perché, soprattutto tra novembre e dicembre, hai capito che non puoi contare su tutti, e una persona a cui tenevi molto si è rivelata molto diversa da come immaginavi. Più che pensare a nuovi incontri, coloro che sono soli ora cercano soprattutto di ristabilire un rapporto con se stessi. Le stelle di questa giornata sono comunque interessanti per fare delle verifiche.

Scorpione Non è escluso che tu possa prenderti una piccola o grande soddisfazione, soprattutto nei confronti di alcune persone che pensavano che tu avessi sbagliato a cambiare gruppo, ruolo, o a iniziare nuovi programmi e progetti. Per quanto riguarda l’amore, questa sera sarai appassionato e da venerdì ancora di più; ovviamente se hai a che fare con una persona che non ti convince credo proprio che dovrai metterla con le spalle al muro, se c’è una cosa che non puoi più fare è perdere tempo con chi non ti merita. Favorita l’emotività e la creatività, emozioni in corso.

Sagittario È un momento importante per coloro che si propongono di fare qualcosa di nuovo nell’ambito del lavoro, abbiamo tempo fino alla prima parte di maggio per utilizzare il buon transito di Giove. Come ho ricordato più volte compito dell’astrologia è quello di segnalare i momenti migliori e se hai un bel progetto, se vuoi far valere una tua idea, cerca di fare una richiesta entro maggio. La situazione sentimentale comporta invece una pausa di riflessione o un momento di tensione fino alla prima metà di febbraio. Non desideri più vivere di compromessi e situazioni che non si definiscono saranno bandite. Cura in particolar modo con un po’ di diplomazia le unioni nate da poco: i nuovi incontri sono intriganti ma non lasciare il certo per l’incerto, almeno per ora.

Capricorno Rispetto a dicembre questa parte di gennaio ha una marcia in più per quanto riguarda l’amore, quindi posso immaginare che tutti quelli che per vari motivi sono rimasti lontani dal partner possano quantomeno recuperare tempo per stare insieme. Con il partner non è il caso di dormire sugli allori, anzi Venere da venerdì potrà riportare in auge anche l’aspetto passionale di una storia; per i cuori solitari resta un periodo interessante per i nuovi incontri. Oggi preparati però a qualche ritardo o a dover rimettere in discussione una questione che ti sembrava già affrontata e avviata. Piccoli ritardi comportano una certa tensione tra pomeriggio e sera.

Acquario È un momento ideale per capire quello che desideri, iniziare a fare progetti da sottoporre alle persone che contano entro i primi giorni di maggio. A te piacerebbe rivoluzionare il mondo, sei una persona molto attenta alle amicizie, pronta anche a farsi in quattro per chi ama. Le stelle premiano le nuove relazioni, e questo è un momento in cui alcune verità nascoste affioreranno. Se, ad esempio, sei alla ricerca di un amore converrebbe guardarsi attorno liberandosi di qualche pregiudizio. Sempre un po’ di accortezza con i soldi, il fatto che tu abbia le mani bucate può costituire un problema.