Oroscopo Paolo Fox sabato 10 Febbraio 2024: Scorpione calmo

Ariete Tutto bene se devi prendere decisioni importanti. Arrivano nuove amicizie. La forma è da curare di più.

Toro Situazione intricata per quanto riguarda l’amore. Qualcuno ti farà innervosire in casa stasera, ma tu, non dargli retta.

Gemelli Hai una molta fiducia sul lavoro. In amore, invece, qualcuno sta contro di te: prudenza.

Cancro È una situazione strana per i soldi, fai attenzione alle spese. Serata incandescente, mantieni la calma.

Leone Luna opposta, situazione conflittuale. Al mattino sei ancora vittima di molte perplessità.

Vergine È una fase magica per il lavoro, ma in amore rischi di non capire che cosa sta accadendo.

Bilancia Al mattino momenti di tensione: nel pomeriggio arriva la ripresa. Miglioramento fisico.

Scorpione Cerca di evitare scontri, anche perché una persona ti ha profondamente deluso, al momento.

Sagittario Belle novità fanno ben sperare per il prossimo futuro. Viaggi e spostamenti sono fortunati.

Capricorno Rinasce un amore che era stato abbandonato. Grande energia positiva, sei più forte.

Acquario Giornata con la Luna utile e positiva per i rapporti interpersonali. Fai molta attenzione alle questioni di lavoro.