Oroscopo Paolo Fox, sabato 21 settembre 2024: Pesci, nuovi incontri

Un weekend movimentato, soprattutto domenica, dove potrebbero emergere tensioni lavorative e problemi economici. In amore, potrebbe essere il momento di affrontare questioni irrisolte

Toro

Una giornata positiva per i sentimenti, con nuove possibilità di apertura del cuore. Ottime occasioni anche nel campo lavorativo, soprattutto per chi è in cerca di stabilità