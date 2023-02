Oroscopo Paolo Fox Sabato 25 Febbraio 2023: Leone in fase di recupero

Ariete Avere stelle buone non vuol dire che in automatico tutto va bene ma che abbiamo possibilità di emergere nel lavoro. C’è chi ha iniziato un nuovo progetto, le tue intuizioni valgono più di quelle degli altri. Cerca di non sbagliare per colpa della fretta; l’amore è favorito, Venere è nel segno e a marzo sarà addirittura amica.

Non bisogna impegnarsi con storie fallimentari in partenza, a volte gli Ariete si impuntano e quando una persona non ci sta è proprio quello il momento in cui si innamorano di più. Questo se non è sbagliato quantomeno non fa stare bene. Chi è stato lontano dal partner può recuperare e chi è separato avrà un’occasione in più per stare meglio. Torna una buona passionalità.

Toro Tu sei per le cose certe ed ecco perché in amore tendi a vivere rapporti piuttosto duraturi. Questo non significa, però, che tu possa sopportare a lungo una persona che con il suo atteggiamento rischia di rovinare progetti che hai in mente da tempo. E così anche nell’ambito della famiglia, in vista di scelte piuttosto importanti e onerose, è normale che tu voglia avere a fianco una persona stabile e non un tipo che a volte sembra confusionario o che finge di cadere dalle nuvole quando non sa cosa rispondere. In certi momenti le ansie affiorano, bisogna stare attenti se già ieri ci sono state delle divergenze in famiglia. Prudenza anche nei rapporti tra familiari e parenti perché si può discutere per questioni di soldi. Una giornata che potrebbe portare un po’ di polemica anche in amore.

Gemelli Meglio fare affidamento solo ed esclusivamente sulle tue capacità. In questo momento un’idea può essere vincente.

Cancro In questa giornata si legge nel cielo una forte agitazione, potresti anche arrabbiarti per un qualcosa che non ritieni giusto. Sappiamo che sei una persona che ogni tanto volare alto con la fantasia e non riesce a trovare conferme nella realtà, al punto di rifiutarla se necessario assieme a chi rappresenta il potere, o qualcosa che non piace. In amore è meglio risolvere qualche problema. Chi ha deciso di sposarsi o convivere ha fatto questa scelta per aiutare il partner o per mettere a posto alcune carte, per non sentire più i parenti ma non per scelta istintiva. Prima di buttare all’aria relazioni o situazioni importanti direi di aspettare almeno che passi la prima settimana di marzo, perché tra marzo e maggio molte cose si sistemeranno. Tra oggi e domani si può risvegliare una certa agitazione anche nei rapporti di famiglia, tra genitori e figli, con i parenti.

Leone Sul lavoro ci sono provocazioni che bisognerebbe cercare di farsi scivolare addosso. Se in amore non c’è la persona giusta al fianco potresti sentirti un po’ amareggiato, ma è tempo di reagire; il buon transito di Venere aiuta gli audaci e tutti coloro che sono rimasti fermi per troppo tempo. Nel complesso stai attraversando una fase di recupero, Giove sarà favorevole per un po’ e il periodo darà spazio anche a buoni progetti. Venere in aspetto valido è un elemento di forza per coloro che vogliono vivere una passione serve ritrovare chiarezza nei rapporti sentimentali. In caso di un nuovo rapporto meglio sforzarsi di approfondire il dialogo della conoscenza; anche se oggi qualche tensione resta nell’aria la giornata di domenica dal pomeriggio sarà migliore. Voglia di trasgressione.

Vergine Oggi non credo che avrai una grande voglia di metterti a discutere, sollevare problemi come già è capitato in alcune giornate piuttosto pesanti, quelle di lunedì 20 e martedì 21.

Se hai notato in quei giorni di forti tensioni il consiglio che posso darti è di aspettare prima di fare scelte azzardate. Nelle indicazioni generali avevo spiegato che marzo e aprile sarebbero stati mesi di fermo più che di azione, di ripensamento. E che solo dal 16 maggio finalmente alcune questioni sarebbero state più chiare. Fare una scelta drastica adesso potrebbe essere sbagliato. Se devi parlare di cose importanti, che riguardano la famiglia ti consiglio di farlo oggi perché domenica, invece, sarà una giornata più pensierosa dal pomeriggio. Per quanto riguarda il lavoro sei stanco e hai fatto anche troppo, ben venga come ho scritto prima una piccola pausa di riflessione.

Bilancia C’è uno stato di forte agitazione che coinvolge le coppie che hanno discusso parecchio, devo mettere in guardia dalle complicazioni sentimentali, perché da qui al 23 marzo si deciderà l’esito di alcuni rapporti. Divagare la mente sarebbe una buona idea, più utile che vivere conflitti dalla mattina alla sera; in nessun caso bisognerebbe permettere che i malintesi nascano per motivi materiali, tuttavia coloro che hanno in ballo un acquisto, un trasferimento o spese ingenti per la casa, sono più preoccupati perché a volte sembra che non ci sia più la determinazione di un tempo. È un momento in cui devi fermarti e riflettere se ci sono delle persone troppo lontane, se in amore pensi che alcuni attorno non ti diano quello che tu vorresti. Puoi anche cercare altrove. Non essere troppo incerto, i Bilancia hanno talvolta paura di agire, poi improvvisamente passano all’azione superando i limiti. È importante ora ritrovare una giusta via di mezzo.

Scorpione Questo fine settimana parte con la Luna in opposizione, non sarebbe male avere a fianco una persona che ti dia un po’ di stimoli, è come se ci fosse bisogno di qualche sollecitazione in più. C’è anche chi si sentirà fortemente ostacolato nelle proprie scelte sentimentali e non solo. Ci sono cambiamenti in vista; la mancanza di una piena soddisfazione a livello lavorativo può portare a cambiamenti radicali nella seconda parte dell’anno, persino se già è variato qualcosa nel 2022. Sarà l’aspetto economico a decidere le tue scelte, potresti anche fare qualcosa che non ti piace ma che comunque porta soldi. Non è tempo per lasciarsi andare alle fantasie, vista l’opposizione di Giove da maggio bene andare sul concreto. È necessario rivedere il proprio lavoro in un’ottica di austerity, sarà importante per il futuro.

Sagittario Questo fine settimana spinge all’azione. Nei periodi definiti validi dall’oroscopo tutto può accadere più rapidamente anche se siamo sempre noi a dover prendere le redini nella nostra vita in mano. Così le esperienze degli ultimi mesi potrebbero diventare un ottimo riferimento per il futuro. In questi giorni puoi rivivere passioni, se frequenti più gente anche emozionarti. Le persone Sagittario che vogliono portare avanti un progetto di lavoro o vogliono avere una conferma hanno un grande cielo, poi dipende dall’età, dalle possibilità personali ma non è certamente un oroscopo di forza, promette bene anche in questo fine settimana.

Capricorno Adesso che è quasi finito febbraio possiamo fare una sorta di riepilogo: le prime giornate sono state pesanti a livello emotivo ma possono avere portato un premio, una ricompensa e una conferma. Questo è solo un periodo propedeutico a una fase ancora più importante che partirà da maggio. Solo un atteggiamento remissivo, fatalista, che oltretutto non appartiene a questo segno zodiacale, può bloccare una buona ascesa. Questo fine settimana può portare emozioni ed entro domenica ci sarà modo di chiarire situazioni in sospeso. Il nuovo transito di Venere indica, però, la necessità di parlare con chiarezza, eliminare ogni tipo di ambiguità. Chi inizia una storia in questi giorni si lascia andare ma solo con il tempo.

Acquario Credo che tu non ti sia mai sentito così carico come in questo periodo, pronto a portare avanti progetti di ogni tipo. Accordi di lavoro e progetti, programmi dovranno essere definiti entro i primi giorni di maggio. Le nuove storie d’amore nascono con persone particolari, che intrigano dal punto di vista mentale, conosciute nell’ambito del lavoro, o in maniera occasionale. Con speciale impegno devono essere seguite tutte le questioni che hanno un qualche rapporto con la legge, si potrà pure contare sull’aiuto di persone esperte nel ramo che interessa. Mercurio nel segno consiglia in ogni caso di affidarsi a uno specialista, solo così sarà possibile portare in porto alcuni progetti importanti. Oggi una Luna contraria parla di fatica, domani c’è un bel recupero previsto soprattutto dal pomeriggio.