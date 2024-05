Oroscopo Paolo Fox sabato 25 Maggio 2024: Bilancia matura

Hai la possibilità di risolvere controversie per questioni legate alla famiglia o all’amore. La forza non manca.

Giornata interessante per quanto riguarda il rapporto con gli altri: e in questi giorni può risvegliarsi l’amore.

Attenzione alle questioni familiari. Una bella notizia è in arrivo. Quello che nasce oggi è destinato a durare nel tempo.

È un periodo magico: nelle prossime due settimane avrai più possibilità di scelta per quanto riguarda l’amore.

Consiglio una scelta definitiva in campo professionale: fai una proposta. Prendi tempo in amore.

Acquario

Rifletti sulle tue iniziative prima di partire all’attacco. Ascolta le tue intuizioni anche in

amore, in questa fase non ti ingannano.