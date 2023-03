Oroscopo Paolo Fox Sabato 25 Marzo 2023: Cancro pensieroso

Ariete Se sei solo, guardati attorno. Presto colpirai al cuore la persona che ti interessa. Bene il settore del lavoro, che porta risultati importanti.

Toro Stanno per arrivare buone notizie per le finanze e la vita pratica. Se aspetti una risposta, arriverà. Novità in amore, sei più appassionato.

Gemelli Riposa di più e controlla l’ansia: alcuni cambiamenti nello studio e nel lavoro ti hanno creato tensioni, ma sono risolvibili.

Cancro Novità in amore: se sei in crisi da tempo e vuoi provare qualcosa di nuovo è un momento positivo. Sei troppo pensieroso.

Leone Sei stanco, Non agire in modo frettoloso. Qualcuno potrà farti arrabbiare e perdere la pazienza. Controlla la gelosia.

Vergine Presto riceverai risposte di lavoro e in termini economici ci saranno sviluppi. Devi ritrovare stabilità in amore. Non recriminare.

Bilancia Attenzione alle spese e ai piccoli imprevisti in casa. Può nascere una grande emozione. Un amico ti aiuta nel lavoro.

Scorpione Un po’ di nervosismo potrebbe farti vivere un momento di crisi. La persona che hai accanto è davvero fedele?

Sagittario Positive le finanze: facilitazioni per accordi verbali o scritti. In amore c’è incertezza, forse non vuoi legarti.

Capricorno Troverai solidarietà attorno a te, superando le tensioni dei giorni scorsi. In amore torna la capacità di parlare e confrontarsi.

Acquario È difficile il contatto con gli altri; problemi in famiglia. In amore rimanda ogni cosa a domenica. La forma fisica non è eccezionale.