Oroscopo Paolo Fox, sabato 27 luglio 2024: Leone grintoso

Ariete Giornata di trasformazioni e opportunità. Sei carico di energia positiva. Buoni risvolti in amore e viaggi favoriti.

Toro Giornata positiva per il lavoro. Le risposte che aspettavi arriveranno; abbi fiducia.Muoviti al mattino, ma riserva il pomeriggio al relax. Evita polemiche e recriminazioni in amore.

Gemelli Muoviti al mattino, ma riserva il pomeriggio al relax. Evita polemiche e recriminazioni in amore.

Cancro Agisci e fatti avanti sia in amore che nel lavoro. Possibili guadagni inattesi.

Leone Giornata favorevole per chi cerca l’amore, specialmente con una persona straniera o diversa. Collaborazioni positive.

Vergine Sii prudente e paziente. Troppe parole possono creare tensioni. Evita conflitti in amore.

Bilancia In arrivo proposte lavorative interessanti. Non affrettarti in amore; prenditi il tuo tempo.

Scorpione Miglioramenti in ambito lavorativo. Evita discussioni e distacchi in amore. Serata rilassante in vista.

Sagittario Più opportunità sul lavoro. Nuove proposte, ma non promettere amore eterno per ora.

Capricorno Buon periodo per l’attività e i guadagni. Novità per chi cerca casa. Lasciati andare alle emozioni.

Acquario Tensione nei rapporti, ma in amore le cose si chiariranno presto. Rivedi alcune decisioni.