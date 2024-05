Oroscopo Paolo Fox sabato 4 Maggio 2024: Leone drastico

Ariete Nel pomeriggio la situazione migliora: Mercurio e Marte nel segno spingono verso nuove idee.

Toro È una buona giornata ed è possibile ricevere una bella proposta. Dimentica il passato e lanciati in nuove avventure.

Gemelli È un sabato che impone il rigore. Attenzione al denaro, spese per burocrazia o questioni di casa.

Cancro Se devi fare un discorso chiaro a una persona, meglio parlare oggi che domani. In famiglia ci sono ancora tensioni.

Leone Non essere troppo drastico in amore. E possibile vedere nero anche se le cose non sono poi così difficili.

Vergine È vero che non sai stare senza far nulla: ma non devi eccedere con gli impegni. Stress da evitare.

Bilancia Non rimandare a domani quello che è possibile concludere oggi. Preparati a una serata sottotono.

Scorpione Incontri particolari. In amore non bisogna mai lasciare il certo per l’incerto, mi raccomando.

Sagittario Spese da contenere, soldi che se ne vanno. In questo periodo devi risolvere un problema di lavoro.

Capricorno Oggi la Luna favorevole può aiutare a sbrogliare una situazione piuttosto complessa.

Acquario Il lavoro promette novità. E questo va bene, perché tu hai voglia di metterti in gioco in situazioni diverse rispetto al passato.