Oroscopo Paolo Fox Venerdì 10 Febbraio 2023: Gemelli stressato

Ariete Non possiamo dimenticare che sei una persona molto passionale, in tutte le tue cose metti non solo te stesso ma anche la tua emotività, la tua partecipazione diretta. Forse è questo uno dei motivi per cui troppo spesso nel corso delle ultime due settimane ti sei sentito anche troppo agitato; posso dire che con Giove nel segno di occasioni ce ne saranno molte, anzi dovresti avere tagliato tutte le situazioni inutili, e a breve si potrebbe anche arrivare allo sblocco, una buona notizia per una questione di soldi o legale. Entro fine aprile novità. Purtroppo questo è un giorno che porta attimi di stanchezza a cui, però, tu saprai come rimediare.

Toro È una buona giornata all’insegna del successo personale, in questo momento puoi vincere una sfida, quello che ottieni ora sarà una sorta di trampolino di lancio o conferma per il futuro. Credo proprio che saranno molti nati del segno che in questo periodo dell’anno ritroveranno voglia di amare. Anche la forma fisica migliora notevolmente, anche se c’è stata una chiusura meglio così, ora puoi vivere come desideri. La giornata è interessante, capisco che il passato abbia per te un valore importante ma non trascurare i nuovi incontri se il cuore è solo. Progressi e nuove possibilità in vista.

Gemelli Ultimamente non c’è stato un giorno di tregua, e questo ha comportato un discreto stress. Se poi in amore c’è una persona che non ti capisce oppure per vari motivi non riesci a incontrarla quanto vorresti, la situazione può diventare più agitata. Oggi si ragiona meglio! Non saranno pochi coloro che cercheranno una nuova occupazione, o avranno modo di sistemarsi in ambienti diversi rispetto al passato; è un obbligo a partire da marzo cercare delle soluzioni un po’ per tutto. In amore dipende dalla situazione, in caso di crisi non darai più ultimatum, se c’è solo un distacco per motivi di lavoro dal 20 si ricupererà.

Cancro In amore stai agitando le acque ma poi non sai come calmarle. Ti conviene mantenere la calma oggi anche perché sembra che riaffiorino delle piccole tensioni. Ricordiamo che la passionalità è altissima nelle coppie di lunga data, ma questo potrebbe generare anche nervosismo e tensione. Per quanto riguarda le spese stai pensando a un problema legato ai soldi ma anche alla casa, a un acquisto, oppure nell’ambito del lavoro ci sono incarichi in ritardo, dubbi per una riconferma. Avrai presto buone notizie.

Leone La generosità è ritrovata in amore e le persone che ti circondano possono anche ritrovare quella persona bella, piacevole e disponibile che alla fine dell’anno scorso si comportava in modo molto risoluto, quasi incomprensibile. Il fatto che tu finalmente possa ritrovare questa tua capacità di stare bene assieme agli altri è un elemento di grande forza in un oroscopo che promette molto per il fine settimana. All’improvviso possono cambiare le cose nel matrimonio e nelle associazioni. Oggi, però, attenzione a non precipitare gli eventi e a prendere tempo. Se si deve incontrare una persona, possibili ritardi.

Vergine L’amore è rimasto fermo nelle ultime settimane ma piano piano si riparte. Mi piace questo oroscopo in particolare per quanto riguarda la professione. Abbiamo visto che ci sono state diverse preoccupazioni, forse anche tanta stanchezza (Marte contrario), ma alla fine non sono mancate conferme. Non solo ora si sbloccano ma addirittura c’è successo, finalmente sai quello che devi fare. Da marzo in poi molti saranno i Vergine che cambieranno un accordo o un contratto. Devi fare l’indispensabile, non puoi controllare tutto.

Bilancia In questo momento è proprio il caso di abbandonare le questioni complicate. Certamente il periodo è piuttosto impegnativo, e poi c’è una certa agitazione che nasce dal fatto di non essere completamente capiti, così ogni frase che dici viene interpretata male, oppure c’è qualcuno che tira colpi bassi. È una giornata strana, inconcludente, e questo stato di confusione potrebbe collimare con una certa stanchezza. Dunque prudenza e pazienza, rimanda quantomeno a domenica tutte le questioni importanti riguardanti la famiglia e cerca di non pensare al passato, a questioni di soldi, a investimenti per una casa, spese in vista possono preoccupare.

Scorpione È veramente una valida giornata considerando il fatto che Venere è attiva. Hai trascorso un periodo teso ma se continui a innervosirti o magari semplicemente ripensare a un periodo no, non riuscirai ad andare avanti. Ora è invece necessario prendere veramente una grande energia da questo cielo e lanciarsi verso un futuro che promette soddisfazioni, dimenticando le cose che non ti sono piaciute. Sarà il destino a darti giuste direttive, in particolare il prossimo mese quando Saturno inizierà un trigono bellissimo. Non serve quindi una tua azione diretta, ma pensa a te stesso e al tuo benessere.

Sagittario Hai accumulato parecchia stanchezza, e il giorno 8 è stato un po’ stressante. Comunque da oggi le cose cambiano, infatti da questo venerdì le stelle sono dalla tua parte, e tu ti sentirai più forte, molto più energico, e spero davvero che entro la fine del mese tutti i nati Sagittario che hanno vissuto una crisi d’amore, un piccolo tormento, possano finalmente superarlo. Investimenti e nuove attività possono essere sicuramente fonte di beneficio. In questi giorni avresti bisogno di stimoli nuovi, sai che non ti piace fare sempre le solite cose.

Capricorno Una buona giornata, la forza raddoppia e tutte le cose che nascono tra oggi e domani possono avere successo, vittorie in vista. In una situazione astrologica così interessante è facile anche essere coinvolto da questa energia positiva e ricevere la giusta illuminazione per risolvere un problema, vincere una sfida. Anche le questioni legate a speculazioni e progetti di lavoro possono rendere di più nel corso di queste ore. Devi sempre agire con molta oculatezza solo con l’Ariete e la Bilancia.

Acquario Un brivido d’amore può tornare nella tua vita, amicizie nate per gioco anche nell’ambito del lavoro possono diventare qualcosa di più importante. L’ambizione va assecondata ma non devi affrettare i tempi, in qualche modo in questo periodo meglio stabilire o ristabilire un certo metodo di azione. Sarà un periodo valido per tutte le persone che cercano emozioni travolgenti. Una buona situazione per il lavoro, ricordo però che una riconferma o una scelta importante andranno concluse al più tardi entro gli inizi di maggio.