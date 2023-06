Oroscopo Paolo Fox Venerdì 16 Giugno 2023: Gemelli curioso

La Luna è in sestile, un aspetto buono che permette di fare delle scelte importanti in vista del futuro.

Non è messo in discussione il tuo ruolo, sul lavoro puoi fare molto. Amore incerto

Sei in recupero e non c’è più il periodo faticoso di inizio anno, dal 21 novità.

Vergine

Tensioni da superare. Non hai avuto tempo per l’amore, c’è qualcosa da chiarire in famiglia, in casa.